PSG x Reims ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela 19ª rodada do Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

No Parque dos Príncipes, o PSG recebe o Reims na tarde deste domingo (29), às 16h45 (de Brasília), no Roazhon Park, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Apesar da derrota no último jogo, o PSG segue na liderança do campeonato, com 47 pontos. Porém, o time parisiense viu os rivais se aproximarem e já pode vê-los pelo retrovisor. Mukiele e Kimpembe seguem no departamento médico, enquanto Verratti e Messi voltam a ficar à disposição.

Do outro lado, o Reims vem de empate e acabou estacionando na 11ª posição, com 25 pontos. Nathanael Mbuku e Noah Jean Holm provavelmente continuam fora e Thibault de Smet, se recuperando de lesão no pé, é dúvida.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Vitinha, Verratti, Ruiz; Messi; Mbappe, Neymar.

Escalação do provável Reims: Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, Busi; Munetsi, Matusiwa; Ito, Zeneli, Flips; Balogun.

Desfalques

Reims

Nathanael Mbuku e Noah Jean Holm estão lesionados.

PSG

Mukiele e Kimpembe seguem no departamento médico.

Quando é?