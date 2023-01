Rennes x PSG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Francês

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela 19ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar na TV e na internet

Rennes e PSG se enfrentam na tarde deste domingo (15), às 16h45 (de Brasília), no Roazhon Park, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Amazon Prime, no streaming.

Na liderança da Ligue 1, com 47 pontos, o PSG busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, venceu o Angers por 2 a 0. Para o confronto, o trio Messi, Neymar e Mbappé estarão em campo após a Copa do Mundo. O francês voltou de suas férias em Nova York com Achraf Hakimi.

Do outro lado, o Rennes briga pelo G-4. Atualmente, soma 34 pontos, com 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Em 78 jogos disputados entre as equipes, o PSG soma 40 vitórias, contra 20 do Rennes, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Francês 2021/22, os parisienses venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Rennes: Mandanda; Traore, Wooh, Theate, Truffert; Majer, Ugochukwu, Tait; Doku, Kalimuendo, Gouiri.

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Vitinha, Pereira, Ruiz; Messi; Mbappe, Neymar.

Desfalques

Rennes

Omari e Bourigeaud, suspensos, e Xeka e Baptiste Santamaria, machucados, estão fora.

PSG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?