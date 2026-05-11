René van der Gijp: “Ele é a versão ruim de Wout Weghorst”

No podcast KieftJansenEgmondGijp, discute-se o fim da carreira profissional de Michiel Kramer. O atacante de 37 anos do RKC Waalwijk pendura as chuteiras e, a partir da próxima temporada, assumirá a função de assistente técnico.

O Willem II venceu o RKC em duas partidas nas eliminatórias do Keuken Kampioen, o que também significou o fim imediato da carreira de Kramer no futebol. Após o jogo, ele apareceu em lágrimas diante das câmeras da ESPN, onde disse estar “grato” por sua carreira.

“Sim, é um rapaz muito simpático”, começa Wim Kieft quando Michel van Egmond lhe pergunta sua opinião sobre Kramer. “Nos últimos anos, porém, não foi grande coisa, ele ficava sempre lesionado.”

“Nunca foi grande coisa, não é?”, acrescenta René van der Gijp. “Não era exatamente bom. Acho que ele é uma espécie de versão ruim do Wout Weghorst.”

Kieft não concorda totalmente com isso. “Bem, ele também teve uma temporada no Feyenoord em que marcou 18 gols, não é? Mas, no fim das contas, ele será lembrado principalmente pelo sanduíche de croquete.”

Kieft também acha que toda a comoção em torno disso “não é grande coisa”. “Não, de jeito nenhum”, concorda Van der Gijp. “Não é nada grave, mas você faz isso por provocação. Você não faz isso porque está com vontade de comer aquele sanduíche de croquete.”

“Você faz isso para dar um recado do tipo: ‘vai se danar também’”, ri Van der Gijp. Kieft acha que isso também se deveu ao relacionamento entre Kramer e o então técnico Giovanni van Bronckhorst. “As coisas não estavam indo bem entre eles. Ele me ligou uma vez pedindo conselho. Então eu disse: talvez você devesse ficar fora dos holofotes por duas semanas.”

“Sim, se você está causando problemas semana após semana, é claro que precisa procurar a causa em si mesmo”, continua Kieft. “Ele às vezes me mandava mensagens, e, fora isso, é realmente um ótimo rapaz. Tem um comportamento um pouco diferente, mas isso, por si só, é engraçado quando se tem alguém assim. É melhor do que só aqueles jogadores de futebol chatos que passam o dia inteiro fazendo apenas o que o técnico manda.”