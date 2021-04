Renato Portaluppi vai comandar o Grêmio por telefone na Libertadores

O treinador, com Covid-19, não viajou com o time para Quito; Alexandre Mendes é quem vai ficar na beirada do campo

O técnico Renato Portaluppi será o grande desfalque do Grêmio para a partida desta quarta-feira,às 19h15 (de Brasília), contra os equatorianos do Independiente Del Valle, pela segunda fase da Pré-Libertadores.

O treinador, diagnosticado com Covid-19, ficou em Porto Alegre e a previsão é de que ele só volte às atividades normais em 15 dias. Os médicos do Grêmio informaram que Renato está assintomático, demonstrando uma boa recuperação.

O auxiliar-técnico Alexandre Mendes é quem vai comandar a equipe gremista à beira do gramado até lá. A função não será novidade para Alexandre. Durante as férias de Renato Portaluppi, foi ele quem comandou o time nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho e também no segundo jogo ggcontra o Ayacucho, pela Libertadores.

Mas o fato de Renato estar em Porto Alegre e o Grêmio em Quito não significa que o técnico gremista não irá participar do jogo durante os 90 minutos. O treinador estará em contato, via telefone, com o coordenador-técnico Marcelo Oliveira, que vai ficar no banco de reservas repassando as orientações de Renato para o auxiliar Alexandre Mendes.

“É muito importante a presença do Renato à beira do gramado, mas o Alexandre também é um grande treinador, e o Renato, em Porto Alegre, vai ajudar o Alexandre também”, destacou o atacante gremista Léo Chu, na coletiva desta terça-feira, no Equador.

Além do técnico Renato Portaluppi, o Grêmio também não contará com jogadores importantes para o duelo contra o Independiente Del Valle. A lista de ausências tem os zagueiros Kannemann e Geromel, o volante Maicon, o meia Jean Pyerre e os atacantes Luiz Fernando e Pepê, todos entregues ao departamento médico. O lateral-direito Rafinha e o volante Thiago Santos só poderão ser inscritos na Libertadores se o Grêmio avançar à fase de grupos.