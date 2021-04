Grêmio resgata jogadores "dispensados" para suprir desfalques na Libertadores

Departamento médico cheio faz com que atletas fora dos planos de Renato Gaúcho sejam relacionados

Com vários jogadores no departamento médico e sem poder inscrever o lateral direito Rafinha e o volante Thiago Santos nesta fase da Copa Libertadores, a comissão técnica do Grêmio acabou recorrendo a atletas que estão fora dos planos para o confronto contra o Independiente Del Valle, do Equador. A disputa contra a equipe equatoriana vale uma vaga na fase de grupos.

O goleiro Paulo Victor, o lateral direito Victor Ferraz, o zagueiro David Braz e o atacante Everton foram convocados e embarcaram com o restante de delegação tricolor para Quito. Os quatro jogadores já sabem que não estão nos planos do técnico Renato Portaluppi.

Com exceção do goleiro Paulo Victor, que tem contrato até o final de 2022, os demais atletas têm vínculo com o Grêmio até o final deste ano. A direção gremista já disse que irá facilitar a saída caso haja interesse de algum clube.

David Braz deve ser o primeiro do quarteto a deixar o Grêmio. O defensor interessa ao Fluminense e já vem negociando com o clube carioca uma possível transferência.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Independiente Del Valle:

Goleiros: Brenno, Adriel e Paulo Victor

Laterais: Vanderson, Cortez, Diogo Barbosa e Victor Ferraz

Zagueiros: Ruan, Rodriguez, Emanuel e David Braz

Meio campistas: Darlan, Lucas Silva, Bitello, Matheus Henrique, Piñares, Fernando Henrique e Varela

Atacantes: Léo Chu, Diego Souza, Everton, Ricardinho, Léo Pereira, Ferreira, Alisson e Elias.