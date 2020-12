Renato Gaúcho no Grêmio: títulos e recordes de Portaluppi como técnico do Tricolor

Ídolo como jogador, Renato Gaúcho é o treinador com mais jogos no comando do Imortal

Renato Portaluppi já havia escrito seu nome como maior ídolo da história do pelos feitos ainda na época de jogador, com destaque para as exibições decisivas nos títulos de Libertadores e Mundial em 1983. Décadas depois, contudo, ele voltou para reescrever uma nova história de idolatria e títulos representando o .

Renato havia treinado o Grêmio duas vezes (2010-11 e 2013) antes de, enfim, escrever uma história tão bonita como técnico quanto foi a sua como jogador. E desde aquele 2016, o Portaluppi colecionou títulos e vem quebrando recordes impressionantes. Ser o técnico gremista com o maior número de partidas disputadas, feito alcançado contra o agora em novembro de 2020, é um dos mais importantes. Confira abaixo algumas marcas históricas de Renato Gaúcho como treinador do Tricolor.

Treinador com mais jogos pelo clube

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

A vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão de 2020, marcou o 384º compromisso de Renato como técnico do Grêmio, superando os 383 jogos de Oswaldo Rolla no comando do Tricolor. Uma curiosidade é que o primeiro jogo de Renato como técnico gremista, em 2010, foi justamente contra os goianos - que venceram por 2 a 0 em duelo válido pela .

Renato se torna nesta noite o treinador com mais partidas pelo Grêmio! 🇪🇪



E você sabe quem são os técnicos que mais comandaram os rivais do Sul? 🧉



Abel Braga tem uma chance grande de assumir o topo do ! 🇦🇹 pic.twitter.com/PpnP7AleZc — Goal (@GoalBR) November 30, 2020

Deste total, os Grêmios treinados por Renato conseguiram 200 vitórias, 101 empates e 83 derrotas, marcando um total de 591 gols e sofrendo 314.

A maior longevidade

(Foto: Getty Images)

Além de ser o comandante com o maior número de embates na casamata gremista, Renato é também dono do trabalho mais longevo de um técnico na história do clube. Já são cinco temporadas seguidas de parceria, superando os quatro anos em que Luiz Felipe Scolari comandou o Imortal – entre 1993 e 1996.

Títulos conquistados

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Renato Gaúcho já está na história como um dos treinadores mais vitoriosos do Grêmio. Até aqui foram sete taças levantadas.

O primeiro título foi a em 2016, seguido pela emblemática Libertadores de 2017. Em 2018, 2019 e 2020 Renato comemorou títulos do . Além disso, Portaluppi também levantou uma (2018) e Recopa Gaúcha (2019).

Em número de taças, Renato está atrás de Telêmaco Frazão de Lima (8) e Oswaldo Rolla (10), estando empatado com os mesmos sete de Felipão. No entanto, em relação à importância e peso das taças conquistadas, Renato só está atrás de Valdir Espinosa (campeão da Libertadores e Mundial em 1983) e Felipão (que também levantou uma Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil).

Os artilheiros do Grêmio com Renato

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Segundo levantamento feito pelo Zero Hora, “Cebolinha”, hoje no , é o grande goleador do Grêmio treinado por Renato. Foram 57 tentos. Ele é seguido por Luan (hoje no , autor de 39 gols), Pepê (29 gols) e Jonas (já aposentado, 21 gols).