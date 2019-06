Jorge Jesus pega no pé, aposta em bola parada e ataca: ex-Fla revela estilo do português

César Martins, zagueiro que já jogou no Flamengo, foi campeão com Jorge Jesus no Benfica

Novo técnico do , Jorge Jesus tem ideias claras do que fazer na parte tática e também já definiu alguns dos integrantes de sua comissão técnica. Mas a torcida rubro-negra ainda não sabe muito bem o que esperar do português na beira do gramado. Como ele lida com os jogadores? É do estilo "paizão" ou mais rigoroso?

Quem responde a essas perguntas à Goal, de forma exclusiva, é o zagueiro César Martins. O defensor já defendeu o Flamengo e trabalhou com Jorge Jesus no , time pelo qual foram campeões juntos. Ainda no futebol português, o jogador conhece bem os dois lados dessa relação e avisa: o treinador pega no pé de quem não entende suas ideias e precisa que todos acreditem em suas ideias para que o trabalho dê certo.

"No dia a dia ele procura passar sua ideia de jogo para todos, não importa quem esteja jogando. Ele trata todos os atletas do mesmo jeito, mas geralmente também dá uma atenção especial para aqueles que ainda não se adaptaram às suas ideias. Isso, por exemplo, aconteceu comigo com muita conversa e vídeos. Pegava muito no meu pé, mas sempre pelo lado positivo para que eu entendesse rápido as ideias dele para poder estar no mesmo nível dos outros jogadores", conta César Martins.

Veja o que mais o zagueiro revelou sobre Jorge Jesus:

Sempre buscando o gol

"Ele é muito inteligente e vai trazer um estilo de jogo mais tático e compacto, mas sempre buscando gol. Em campo, ele busca muita as jogadas de bola parada. Fora de campo, é muito elétrico e sempre jogando junto com o time."

Todos precisam abraçar suas ideias

"Ele tem tudo para dar certo no Flamengo, mas para isso acontecer os jogadores têm que abraçar as ideias dele, tanto dentro quanto fora de campo. É um treinador fantástico e os títulos conquistados por onde passou mostra a sua capacidade. O Jorge é reconhecido mundialmente e não apenas em ."

Jorge Jesus x Fernando Diniz?

"Será legal de ver um duelo entre o Jorge, que me ensinou a jogar o estilo do futebol europeu, e o Fernando Diniz, que me lançou como jogador de futebol. Um jogo de muita técnica e que com certeza vai ser decidido nos detalhes."

Torcida vai gostar do português

"Não gosto de apostar [risos], mas como trabalhei com o Jorge na época e fui campeão de três competições confio muito na sua capacidade como treinador. Tem tudo para dar certo no Flamengo e garanto que os torcedores vão cantar o seu nome no Maracanã."