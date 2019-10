Opinião - Já podemos dizer: é o melhor Flamengo que já vi jogar

Time comandado por Jorge Jesus supera dificuldades e desfalques e caminha a passos largos para a glória no Brasileirão

Este que escreve aqui não é nenhum garoto. Muito menos viu a Geração de 1981. Porém já presenciou equipes e épocas terríveis do . E outras vezes grandes times com ídolos eternos. Mas nenhum se aproximou desse treinado por Jorge Jesus, o melhor que eu já vi.

Quando Jesus foi oferecido ao , em maio, afirmei que o mudaria de patamar no futebol brasileiro. Após seu acerto com o clube da Gávea esperava uma grande ascensão, mas não a este nível. Hoje o Flamengo joga não só o melhor futebol do , como do continente. E isso independe se vai ganhar ou não a Libertadores.

Jogar bem, ao contrário do que alguns pensamentos pífios tentam perpetuar, é diferente de ganhar. São inúmeros exemplos de equipes que venceram sem ganhar bem e outras que perderam jogando bem, como a de 1994 e 1982, respectivamente.

Mas o que Jorge Jesus faz é algo muito além de qualquer expectativa. Além de pulverizar seus rivais dentro do país, mostra um repertório que nenhum outro time mostrou nessa década. Falando do Flamengo em si, preciso ir mais além ainda. O último grande momento com tanta qualidade e repertório, talvez, tenha sido no fim dos anos 80.

O técnico português, com apenas 100 dias, mostrou que tudo o que foi dito durante anos sobre o atraso brasileiro e seus treinadores era verdade. Jogo após jogo, rivais foram superados. Quase sempre jogando muito bem e num ritmo que só vejo na Europa. E mesmo quando joga abaixo do esperando, todo desfalcado, vence. Como foi contra o Athletico-PR.

Jesus ainda recuperou atletas antes perseguidos. Casos do Arão, Vitinho, Rodolfo e até mesmo o Renê, que fez mais uma grande partida no último domingo, dia 13. Provando que, sob um comando técnico qualificado e bem orientado, jogadores podem crescer e mostrar o real valor.

Melhor ataque, uma das quatro melhores defesa, time que mais fez gol no continente, mais vitórias, menos derrotas, recordes e mais recordes. Repertório, entrega, recuperação de jogadores e muita, mas muita qualidade de jogo. O Flamengo de 2019 já é histórico. Ainda mais se comparado ao que era nas mãos do seu antigo treinador, Abel Braga, que usava das mais estapafúrdias desculpas para o fraco desempenho em campo.

Ainda estamos em outubro. Pode ganhar os dois títulos que disputa, apenas um ou nenhum. Mas a verdade é uma só: é o melhor Flamengo que eu já vi.