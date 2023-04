Remo x Caeté ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na internet

Remo e Caeté se enfrentam nesta terça-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), e TV Brasil (PA), na TV aberta, e no YouTube (da Cultura PA), na internet.

Após vencer o primeiro duelo por 4 a 2, o Remo entra em campo com a vantagem do empate ou podendo perder por até um gol de diferença. Já o Caeté precisa ganhar por três gols de diferença para avançar, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro e Diego Guerra, Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Galdezani; Diego Tavares, Jean Silva e Fabinho.. Técnico: Marcelo Cabo.

Caeté: André; Thurran, Romário, Junior e PC Timborana; Keoma, Fernando Portel e Guly; Thiago Miranda, Pedrinho e Leandro Cearense. Técnico: Emerson Almeida.

Desfalques

Caeté

Sem desfalques confirmados.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?