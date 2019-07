Remo x Tombense: como assistir no DAZN, escalações e mais

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil

O DAZN transmite com exclusividade para o o duelo entre x Tombense pela 15ª rodada do Brasileirão que será exibido AO VIVO no DAZN. A partida será disputada nesta quinta-feira (1), no Mangueirão, às 20h (de Brasília).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Confira mais informações sobre a partida!

REMO X TOMBENSE: DATA, HORA, LOCAL

JOGO Remo x Tombense DATA Quinta-feira, 1 de agosto de 2019 LOCAL Mangueirão - Pará HORÁRIO 20h (de Brasília)

Provável escalação do Remo: Vinícius; Geovane, Rafael Jansen, Marcão, Daniel Vançan; Ramires, Yuri, Carlos Alberto, Douglas Packer; Gustavo Ramos, Emerson Carioca

Provável escalação do Tombense: Felipe; Bruno, Reniê, Lincoln e Manoel; Augusto Recife, Marquinhos (Ícaro) e Ibson; Lucas Chapecó (Henrique), e Judivan (Rubens).

REMO X TOMBENSE: STREAMING AO VIVO

Sem transmissão pela TV no território brasileiro, Remo x Tombense poderá ser acompanhado no streaming do DAZN, em alta resolução e com narração em português!

Mais artigos abaixo

Até o fim da Série C do Brasileiro, o DAZN transmite quatro jogos por rodada , sendo um de forma gratuita no Youtube e no Facebook. Os demais são exclusivos para quem tem uma assinatura ativa do serviço.

É mais uma oportunidade que a DAZN oferece para quem deseja saber mais sobre a plataforma, que conta ainda com transmissões exclusivas da , Copa da , francesa e a 2019.