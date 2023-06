Remo x Figueirense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Figueirense recebe o Remo na tarde deste sábado (24), a partir das 16h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela décima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Embalado com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, o Remo conseguiu uma sequência positiva com os triunfos sobre Aparecidense e Pouso Alegre, o que ajudou a equipe a escapar da zona de rebaixamento após um mês. Atualmente, soma 11 pontos.

"Essas duas vitórias fora de casa foram fundamentais para gente. O jogo contra a Aparecidense, que foi confronto direto, um jogo contra o Pouso Alegre onde a gente teve dificuldades, ficando com um a menos, mas a gente soube suportar bem os dois jogos. Foram confrontos difíceis e importantes, então as duas vitórias fora e ainda mais sem tomar gol é fundamental. Que a gente possa continuar nessa sequência e vir mais vitórias", afirmou Lucas Marques.

Do outro lado, o Figueirense, com 13 pontos, luta para voltar ao G-8 da Série C. Na última rodada, a equipe venceu o Brusque por 1 a 0 na estreia do técnico Paulo Baier.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. O Remo conquistou três vitórias, enquanto o Figueirense venceu duas vezes, além de um empate registrado. No mais recente confronto válido pela Série C de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Remo: Vinicius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Rodriguinho; Pedro Vitor, Muriqui e Claudinei. Técnico: Ricardo Catalá.

Figueirense: Wilson; Elias, Guilherme Souza, Maurício e Raí Lopes; Robson Alemão, Gledson e Léo Baiano; Gustavo França, Guilherme Pato e Bruno General. Técnico: Paulo Baier.

Desfalques

Remo

Fabinho, expulso contra o Pouso Alegre, cumprirá suspensão, enquanto Leonan, Ícaro e Ronald estão no DM.

Figueirense

Andrew, Andrey e Otávio Gut seguem fora.

Quando é?