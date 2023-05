Remo x Amazonas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Remo e Amazonas entram em campo na tarde deste domingo (14), a partir das 16h30 (de Brasília), no Baenão, em Belém, pela terceira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, na TV fechada.

Após um mau início no campeonato com duas derrotas, o Remo conta com o apoio de sua torcida para buscar os seus primeiros pontos. O time é o 19º colocado. Do outro lado, o Amazonas busca o segundo triunfo consecutivo e está na nona posição, com 3 pontos.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro e Kevin; Pablo Roberto, Anderson Uchôa, Richard Franco e Gustavo Bochecha; Jean Silva e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Amazonas: Fabian Volpi; Yuri Ferraz, Thiago Spice, Victor Sallinas e Renan Castro; Phillipe Guimarães, Vini Locatelli, Rafael Tavares e DG; Ruan e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?