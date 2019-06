Reinier é chamado por Jorge Jesus para integrar elenco do Flamengo

Treinador português leva o garoto de 17 anos para o time profissional e terá a incumbência de decidir sobre a sua permanência em lista da Libertadores

O garoto Reinier Jesus, de 17 anos, será incorporado de forma definitiva ao elenco profissional do a partir desta quinta-feira (27). O atleta, que defendia o time sub-20, se recuperava de uma tendinite no joelho e ficou fora das últimas partidas da equipe de base.

Tido como a principal revelação das divisões de base do Flamengo, o garoto está inscrito nas oitavas de final da da América. Em 2019, a promessa rubro-negra entrou para a lista do NxGn, o ranking dos melhores jogadores sub-18 do futebol mundial elaborado pela Goal.

Depois de Vinicius Jr. e Paquetá, Reinier promete ser a próxima grande estrela do Flamengo https://t.co/9tedZyBwul pic.twitter.com/8CcnUyOxhy — Goal (@GoalBR) 16 de maio de 2019

O técnico Jorge Jesus, agora, tem a incumbência de definir se o atleta permanecerá entre os seus jogadores do time principal para as fases mais decisivas do torneio.

O jovem, que faz 18 anos em 19 de janeiro de 2020, tem contrato no Ninho do Urubu até dezembro do próximo ano. Com multa de 70 milhões de euros (R$ 308 milhões na cotação atual), o meia-atacante já é cobiçado por , Borussia, Dortmund, e . Os cariocas possuem 100% dos direitos do jogador.