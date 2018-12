Quando começa a Libertadores 2019? Preliminares, fase de grupos, calendário e mais

Saiba mais sobre a agenda de datas confirmadas pela Conmebol para cada uma das fases dessa edição

Passado o sorteio da Copa Libertadores 2019, as equipes voltam a aproveitar um breve período de férias até a virada do ano. Breve mesmo, já que muitos já precisam ir se preparando para as fases preliminares, na briga por uma vaga na fase de grupos, enquanto os demais correm para o mercado em busca de reforços para a disputa da maior taça do futebol sul-americano.

Para o próximo ano, a Conmebol se adiantou bem, já que anunciou o calendário de competições para 2019 já em agosto de 2018, evitando maiores conflitos de datas da competição. O torneio se estenderá da semana de 22 de janeiro, quando começa a primeira fase preliminar, até 23 de novembro, data marcada para a grande final no Estádio Nacional do Chile, uma novidade para esta edição.

Veja a seguir como será a distribuição das partidas até a grande final!

PRÉ-LIBERTADORES: QUANDO SÃO OS JOGOS?

A fase preliminar da Libertadores inicia já em janeiro, com as partidas de ida e volta da primeira fase, e se estende até o final de fevereiro, quando serão conhecidos os quatro últimos times que se juntam aos 28 já garantidos na fase de grupos da Libertadores.

Será um período intenso, com apenas uma semana de descanso entre as rodadas - e também entre as fases. Se passarem de fase, Atlético-MG e São Paulo terão, por exemplo, quatro semanas seguidas de duelos decisivos para chegarem às chaves da fase seguinte.

Pré-Libertadores: Atlético e São Paulo decidem vaga dentro de casa https://t.co/x0R3eb79hU pic.twitter.com/dtd3tLQ7wo — Goal Brasil (@GoalBR) 18 de dezembro de 2018

Confira as datas das fases preliminares:

Fase Número de jogos Data - jogos de ida Data - jogos de volta Primeira Fase 6 22-24 de janeiro 29-31 de janeiro Segunda Fase 16 5-7 de fevereiro 12-14 de fevereiro Terceira Fase 8 19-21 de fevereiro 26-28 de fevereiro

FASE DE GRUPOS: QUANDO SÃO OS JOGOS?

Com a definição da terceira fase preliminar, a fase de grupos terá início já uma semana depois, nos dias 5 a 7 de março, quando o Brasil ainda estará curtindo os últimos dias do Carnaval 2019. A partir da segunda rodada, os descansos entre as jornadas passa a ser maior até a rodada final, marcada para a primeira semana de maio.

A disputa da Copa América 2019, entre junho e julho, levará a um recesso maior até a fase final.

Confira as datas da fase de grupos:

Rodada Número de jogos Datas 1 16 5-7 de março de 2019 2 16 12-14 de março de 2019 3 16 26-28 de março de 2019 4 16 9-11 de abril de 2019 5 16 23-25 de abril de 2019 6 16 7-9 de maio de 2019

MATA-MATA: QUANDO SÃO OS JOGOS?

A fase eliminatória da Libertadores irá começar na quarta semana de julho, duas semanas após a decisão da Copa América no Brasil. Tanto as oitavas quanto as quartas de final terão jogos com um intervalo de uma semana - diferente das semifinais, que terão três semanas entre os jogos de ida e volta.

Confira as datas da fase final:

Fase Número de jogos Data - jogos de ida Data - jogos de volta Oitavas de final 16 23-25 de julho 30 de julho - 1 de agosto Quartas de final 8 20-22 de agosto 27-29 de agosto Semifinal 4 1-2 de outubro 22-23 de outubro Final 1 23 de novembro x

QUANDO SERÁ A FINAL DA LIBERTADORES 2019?

Pela primeira vez na história, a Copa Libertadores terá seu título decidido em jogo único, seguindo o modelo adotado na Europa para a Champions League: o escolhido foi o Estádio Nacional de Santiago, no Chile, que receberá os dois finalistas no dia 23 de novembro de 2019, um sábado.