Flamengo na Libertadores: jogos, artilheiros, jogadores inscritos

Em primeiro lugar no Grupo D, Rubro-Negro avançou para a próxima fase da competição

Buscando apagar as recentes campanhas na Libertadores, o faz a sua 15ª participação no torneio em 2019 com um elenco milionário e com Jorge Jesus como técnico.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

O terminou como líder do Grupo D com 10 pontos, empatado com e , mas com melhor saldo de gols. Agora, o adversário das oitavas de final será o Emelec. O primeiro jogo está marcado para esta quarta-feira (24), no , enquanto a vaga será decidida no dia 31, no Maracanã.

Confira as principais informações do clube na competição!

JOGOS E CLASSIFICAÇÃO

JOGOS

DATA PARTIDA 05/03/2019 SAN JOSÉ 0 x 1 FLAMENGO 13/03/2019 FLAMENGO 3 X 1 LDU 03/04/2019 FLAMENGO 0 x 1 PEÑAROL 11/04/2019 FLAMENGO 6 X 1 SAN JOSÉ 24/04/2019 LDU 2 x 1 X FLAMENGO 08/05/209 PEÑAROL 0 X 0 FLAMENGO

CLASSIFICAÇÃO

EQUIPES PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS SALDO DE GOLS APROVEITAMENTO FLAMENGO 10 3 1 2 6 55,6% LDU 10 3 1 2 4 55,6% PEÑAROL 10 3 1 2 2 55,6% SAN JOSÉ 4 1 1 4 -12 22,2%

ARTILHEIROS



Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

JOGADOR PARTIDA GOLS MARCADOS GABIGOL SAN JOSÉ 0 X 1 FLAMENGO ; FLAMENGO 3 X 1 LDU 2 ÉVERTON RIBEIRO FLAMENGO 3 X 1 LDU, FLAMENGO 6 X 1 SAN JOSÉ (2) 3 URIBE FLAMENGO 3 X 1 LDU 1 ARRASCAETA FLAMENGO 6 X 1 SAN JOSÉ 1 DIEGO FLAMENGO 6 X 1 SAN JOSÉ 1 VITINHO FLAMENGO 6 X 1 SAN JOSÉ 1 BRUNO HENRIQUE LDU 2 X 1 FLAMENGO 1

JOGADORES INSCRITOS

O regulamento aponta que os classificados para as oitavas de final poderão realizar cinco mudança na lista de inscritos. Desta forma, o Rubro-Negro tirou Uribe (negociado com o ), Ronaldo (emprestado ao ), Thiago Rodrigues (emprestado ao ), Klebinho e Rafael Santos, para as entradas de Rafinha, Pablo Marí, João Lucas e Gerson, Lincoln;

Depois, a Conmebol concede mais duas oportunidades de mudanças: duas nas quartas e outras duas nas semifinais.

Goleiros

1 - Diego Alves

12 - César

22 - Gabriel Batista

Laterais

2 - Rodinei

6 - Renê

13 - Trauco

18 - Rafinha

21 - Pará

Zagueiros

3 - Rodrigo Caio

4 - Rhodolfo

15 - Gerson

26 - Matheus Thuler

30 - Léo Duarte



Volantes

25 - Piris da Motta

17 - Hugo Moura

16 - João Lucas

8 - Cuéllar

5 - Willian Arão

Meias

7 - Ribeiro

10 - Diego

14 - Arrascaeta

19 - Reinier

Mais artigos abaixo

Atacantes

9 - Gabriel Barbosa

11 - Vitinho

20 - Lincoln

23 - Lucas Silva

27 - Bruno Henrique

28 - Berrío

29 - Vitor Gabriel