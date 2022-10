Parisienses buscam a recuperação na Ligue 1 após empatar com o Benfica na Champions League; veja como acompanhar na TV e na internet

Embalado com sete vitórias seguidas na Ligue 1, o PSG visita o Reims neste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Stade Auguste-Delaune II, pela décima rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ e Amazon Prime, no streaming,

Depois de empatar com o Benfica em 1 a 1 pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League no meio da semana, o PSG entra em campo buscando se manter na liderança do torneio nacional. Atualmente, soma 25 pontos, dois a mais que o Olympique de Marselha.

Para o confronto fora de casa, o técnico Galtier pode ter novamente Messi ao lado de Neymar e Mbappé. Após o empate com o Benfica, o treinador revelou que o argentino pediu para deixar o campo alegando cansaço.

Do outro lado, o Reims, sem vencer há quatro jogos (dois empates e duas derrotas), luta para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, soma sete pontos, dois a mais que o Strasbourg, equipe que abre o Z-2.

Arber Zeneli é o mais cotado para assumir a posição do suspenso Junya Ito.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.

Escalação do provável REIMS: Diouf; Gravillon, Agbadou, Abdelhamid; Busi, Munestri, Lopy, Locko; Doumbia; Zeneli, Balogun.

Desfalques

PSG

Nuno Mendes, lesionado, e Presnel Kimpembe e Renato Sanches, com problemas nos tendões e virilhas, respectivamente, estão fora.

Reims

Junya Ito, suspenso, Kaj Sierhuis, com lesão no ligamento cruzado, e Thomas Foket com um problema muscular, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Stade Auguste-Delaune II – Reims, FRA