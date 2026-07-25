Lamine Yamal já não é apenas uma promessa ou uma estrela em ascensão nas fileiras do Barcelona, mas tornou-se um dos rostos mais destacados do futebol mundial. Depois de coroar a sua época histórica ao conduzir a seleção espanhola à conquista do Mundial, o jovem jogador consolidou o seu lugar entre os grandes do desporto, tornando-se o principal candidato a disputar a Bola de Ouro de 2026, numa carreira excecional que começou cedo e continua a prometer muito mais.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Yamal, que acaba de completar 19 anos, adicionou o título de campeão do mundo a um vasto currículo de conquistas, aproximando-se ainda mais de realizar o maior sonho da sua carreira: vencer o mais prestigiado prémio individual do mundo do futebol.

Lamine Yamal (19 anos) encerrou uma época excecional com a conquista do Mundial pela seleção espanhola, um feito que confirma o estatuto alcançado pela estrela do Barcelona, depois de se ter tornado um dos jogadores mais destacados do mundo.

O seu talento precoce constitui um caso excecional na história do futebol, uma vez que só o lendário brasileiro Pelé e o italiano Giuseppe Bergomi o antecederam na conquista do Mundial com uma idade mais jovem, tendo ambos desempenhado um papel de destaque na conquista do título mundial pelas respetivas seleções.

O currículo de Yamal não se limita ao Mundial, já que anteriormente conquistou o Campeonato Europeu de 2024 com a seleção espanhola, tendo recebido, durante essa prova, o prémio de melhor jovem jogador do torneio.

Conquistas coletivas e individuais apesar da pouca idade

Apesar da pouca idade, Yamal disputou 33 jogos internacionais com a camisola da seleção espanhola e conquistou com o Barcelona três títulos do campeonato espanhol, duas Supertaças de Espanha, além do título da Taça do Rei.

O título da Liga dos Campeões continua a ser o maior objetivo que procura alcançar com o clube catalão nos próximos anos.

No plano individual, foi coroado com o Troféu Kopa de melhor jovem jogador do mundo, a par do prémio Golden Boy, confirmando o seu estatuto como o melhor jovem talento do futebol europeu.

Yamal fez uma época excecional a nível individual, tendo sido coroado como melhor jogador do campeonato espanhol, após marcar 16 golos, partilhando o Troféu Zarra de melhor marcador espanhol com Ferran Torres, além de ter feito 11 assistências.

De um modo geral, o jogador disputou 151 jogos com a camisola do Barcelona, nos quais marcou 49 golos e fez 44 assistências, números que refletem a dimensão do seu impacto apesar da pouca idade.

Uma lesão que não o impediu de brilhar no Mundial

Apesar de ter chegado ao Mundial a sofrer de uma lesão nos tendões do joelho esquerdo, que afetou a sua condição física e reduziu o número das suas participações, Lamine Yamal manteve-se como uma das principais armas ofensivas da seleção espanhola.

O seu nível evoluiu gradualmente com o avanço da competição, tendo marcado um golo à seleção saudita e provocado o penálti com que a Espanha abriu o marcador diante da França nas meias-finais.

De acordo com as estatísticas, ao longo do torneio só o argentino Lionel Messi o superou no número de dribles, depois de Yamal ter executado 27 dribles bem-sucedidos, contra 28 de Messi.

Em contrapartida, Kylian Mbappé, Michael Olise e Vinícius Júnior ficaram longe dos seus números, tendo cada um deles ficado por apenas 16 dribles, o que reflete o grande impacto criado pelo extremo do Barcelona durante a prova.

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A Bola de Ouro no horizonte

Lamine Yamal tornou-se um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro de 2026, tendo mesmo uma verdadeira hipótese de se tornar o jogador mais jovem da história a conquistar o prémio.

O brasileiro Ronaldo Nazário detém o recorde de vencedor mais jovem da Bola de Ouro, depois de a ter conquistado em 1997 com 21 anos e 92 dias.

Yamal tinha ficado em segundo lugar na corrida à Bola de Ouro do ano passado, atrás de Ousmane Dembélé, mas entra na presente edição com grande vantagem após a conquista do Mundial e do campeonato espanhol, a par dos seus notáveis números individuais.

Apesar da sua superioridade estatística sobre todos os seus companheiros na seleção espanhola, a divisão de votos entre os jogadores da Espanha continua a ser um dos fatores que poderá influenciar as suas hipóteses durante o processo de votação.

O jogador mais valioso do mundo

Após o fim do Mundial, Yamal continuou a colher ganhos, depois de o seu valor de mercado ter subido para o nível mais alto da sua carreira.

O site especializado "Transfermarkt" atualizou o valor de mercado dos jogadores, tornando a estrela do Barcelona e dono da camisola número 10 o jogador mais valioso do mundo, com um valor de 220 milhões de euros, igualando o norueguês Erling Haaland, que também apresentou níveis notáveis durante o Mundial.

Lamine Yamal passa atualmente as suas férias de verão, após uma época longa e repleta de conquistas, mas regressará ao Barcelona com maiores ambições, para continuar a escrever uma história excecional.

Aquilo que conquistou até agora representa apenas o início de uma carreira que parece candidata a tornar-se uma das maiores da história do futebol, caso a estrela espanhola continue a evoluir e a manter o seu nível impressionante.