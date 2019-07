'Rei do mata-mata', Felipão vê status em xeque no Palmeiras após quatro quedas

Apesar do título de campeão do Brasileirão em 2018, o Palmeiras segue patinando em competições eliminatórias

Luiz Felipe Scolari sempre foi conhecido pela força de suas equipes em competições de mata-mata. Não é à toa que dos 18 títulos conquistados em sua vitoriosa carreira, 12 deles são de competições eliminatórias, incluindo a da América e a . Todavia, seu retrospecto recente parece indicar uma mudança: Felipão foi campeão do Brasileirão com o no ano passado, mas vem caindo em competições eliminatórias desde antes do título do certame nacional. A eliminação para o Internacional agravou algumas críticas que vêm sendo feitas ao trabalho de Scolari.

Ao total foram quatro eliminações em menos de um ano. Duas na Copa do , uma na Libertadores e uma no . O calvário começou no dia 26 de setembro de 2018, quando, depois de perder o primeiro jogo em casa, empatou com o em Minas Gerais e deu adeus à . Um mês depois chegaria a dura queda para o na semifinal da Libertadores. O Boca venceu por 2 a 0 em La Bombonera e empatou com o por 2 a 2 no Allianz Parque, três dos quatro gols dos argentinos foram marcados por Darío Benedetto.

Já em 2019, o Verdão chegou totalmente favorito para enfrentar o na semifinal do Paulistão. O primeiro jogo acabou em um empate sem gols no Morumbi, e o segundo terminou da mesma forma no Allianz. Ali, Thiago Volpi brilhou nos pênaltis e impôs mais uma eliminação a Felipão e seus comandados. Por fim, na última quarta-feira (17), o conseguiu o gol que precisava após perder o jogo de ida por 1 a 0, e levou a decisão para os pênaltis. Gustavo Gómez e Moisés erraram as cobranças e a vaga na semifinal da Copa do Brasil ficou com o .

Curioso notar é que em nenhuma das partidas de volta o Palmeiras venceu. Foram três empates (Cruzeiro, Boca e São Paulo) e uma derrota (Internacional). Tal retrospecto mostra uma clara deficiência no ataque e nomes como Deyverson e Dudu pouco têm aparecido em momentos necessários.

O experiente treinador pode estar vivendo um novo período de suas ideias e sua concepção de jogo. A zaga segura e o ataque não tão eficiente assim podem até ser mais úteis em competições longas e de pontos corridos, como é o Brasileirão, mas esse estilo já vem demonstrando sucessivas deficiências em torneios em que há pouco tempo para se decidir um jogo.

O próximo desafio de Scolari e dos seus comandados em competição eliminatória é a Libertadores da América, na qual o Verdão enfrenta o e procurará quebrar essa escrita negativa que assombra não apenas o técnico, mas todo o elenco palestrino.