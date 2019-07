Semifinal da Copa do Brasil: jogos, datas e locais

Sorteio dos mandos de campo será realizado na próxima segunda-feira (22), na sede da CBF

A Copa do 2019 está próxima do fim. Logo mais, os duelos das quartas de final serão concluídos, com os classificados às semifinais definidos nos quatro jogos desta quarta-feira, dia 17 de julho. , , , , , , e -PR lutam por uma das quatro vagas que podem deixá-los mais perto do título.

Confira os detalhes da próxima fase da competição!

POSSÍVEIS CONFRONTOS DAS SEMIS

O vencedor de Grêmio x Bahia irá encarar o classificado de Flamengo x , enquanto Atlético-MG ou Cruzeiro terá pela frente Internacional ou Palmeiras na próxima fase.

Grêmio x Bahia e Athletico Paranaense x Flamengo empataram suas partidas por 1 x 1 e o vencedor do duelo da volta seguirá para a semifinal.

Já o Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0 e irá visitar o no Beira-Rio precisando um empate ou vitória para seguir. Já o Inter precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar.

A missão mais difícil fica para o Atlético-MG, já que no primeiro jogo, o Cruzeiro venceu por de 3 a 0. Agora, o precisa triunfar por três gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis.

ONDE ASSISTIR E DATAS

Todos os duelos são transmitidos pelo Grupo Globo. Além da TV Globo e Sportv, recentemente o Premiere apresentou a novidade para seus assinantes: todos os jogos do torneio até o fim deste ano também serão transmitidos pelos canais de pay-per-view.

SORTEIO DOS MANDOS DE CAMPO DA SEMIFINAL E DATAS

O sorteio para definir os mandos de campo das semifinais da está marcado para a próxima segunda-feira (22), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O último sorteio para definição de confrontos foi o das quartas de final. Desde então, os clubes souberam o caminho que terão até chegar à final.

Enquanto as semifinais serão disputadas nos dias 7 e 14 de agosto, os jogos da final serão disputados também em duas datas: 4 e 11 de setembro.

COMO OS TIMES CHEGARAM ATÉ A COPA DO BRASIL?



Sete classificados para as quartas de final vem da : Grêmio, Internacional, Palmeiras, Athletico Paranaense, Flamengo, Atlético-MG e Cruzeiro. Por disputarem o torneio continental, as equipes entraram na disputa a partir das oitavas.

Já o Bahia passou pelo para chegar as oitavas de final e, na sequência, eliminou o .