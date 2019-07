Palmeiras falhou junto com Deyverson e Dudu: preocupação para a Libertadores?

Verdão não conseguiu aproveitar a vantagem no placar construída em casa, jogou mal e caiu nos pênaltis

O foi eliminado da Copa do nas quartas de final, ao perder para o nos pênaltis. A queda não foi sem briga e entrega por parte do , mas o sentimento é de que o time está devendo. E dois jogadores em especial não se mostraram decisivos como muitas vezes foram: Dudu e Deyverson.

O capitão e ídolo do Palmeiras bem que tentou, mas seus números na partida mostram que Dudu encontrou muita dificuldade na partida. O camisa 7 finalizou duas vezes, sendo apenas uma delas na direção do gol. Durante a partida, o atleta perdeu a posse de bola 20 vezes. Além disso, ganhou sete dos 12 duelos físicos que disputou. Seus dois dribles em três tentativas mostram que o atacante buscou o jogo e tentou usar de sua habilidade, mas encontrou um Inter muito bem posicionado e pronto para marcar.

A situação já é diferente com Deyverson. Conforme mostra o levantamento da UOL Esporte, essa foi a primeira vez nesse ano que Deyverson foi substituído sem que a partida estivesse liquidada. Nas três ocasiões em que Deyverson foi substituído esse ano no Palmeiras, as partidas estavam pelo menos 3 a 0 para o Verdão. Só que, dessa vez, o atacante foi sacado com o time de Felipão perdendo por 1 a 0. A dificuldade era muito grande e os erros também.

Em 75 minutos disputados, Deyverson tocou na bola apenas 25 vezes. Nos duelos físicos, que é uma das caracterísitcas pela qual ele é titular com Scolari, ele ganhou apenas cinco dos 14 que disputou. Além disso, perdeu a bola 11 vezes na peleja. Alvo das bolas longas vindas dos zagueiros ou dos volantes, Deyverson teve uma das suas piores atuações com a camisa palestrina. Foi desarmado com facilidade, mostrou dificuldade em dominar as bolas e seu pivô pouco foi útil para o Palmeiras.

Desde que voltou a atuar após a pausa para a , o Palmeiras fez três jogos. No Choque-Rei contra o , pelo Brasileirão, os dois pontos que deixou de somar fizeram os outros times se aproximarem na briga pela liderança. E a queda nos pênaltis na para o Inter liga o sinal de alerta para a Libertadores.

Embora o , adversário do Verdão nas oitavas de final da Libertadores, seja uma equipe de muito menos expressão internacional, vale ficar atento pois competições de mata-mata estão cheias de exemplo de que nem sempre o melhor passa. Há diversos exemplos de times fortíssimos que foram eliminados para os azarões. Querendo ou não, o Godoy Cruz chega como um completo azarão diante de todo o poderio palmeirense.

Felipão deve procurar os pontos do jogo que deixaram a desejar e precisa consertá-los imediatamente pois as competições estão correndo. Eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras já não pode mais sonhar com o domínio absoluto do país e do continente.