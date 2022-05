Red Bull Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo do Brasileirão Série A 2022

RB Bragantino e Corinthians entram em campo na tarde deste domingo (8), no Nabizão, a partir das 18h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Corinthians DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Manis e Evandro Lima (SP)

Quarto árbitro: João Gobi (SP)

VAR: Daiane Santos (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo, no Nabizão.

MAIS INFORMAÇÕES

O RB Bragantino é o segundo colocado do Brasileirão, com 8 pontos, e quer o triunfo para justamente ultrapassar o rival na tabela.

O Massa Brunta vem de empate com o Vélez, pela Libertadores, no meio da semana.

Do outro lado, o Corinthians, com 9 pontos, entra em campo defendendo a liderança da competição.

O Timão empatou com o Deportivo Cali, também no meio da semana, pelo campeonato continental.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 Vélez Libertadores 5 de maio de 2022 Ceará 0 x 1 RB Bragantino Brasileirão 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Atlético-MG Brasileirão 11 de maio de 2022 20h30 (de Brasília) Palmeiras x RB Bragantino Brasileirão 14 de maio de 2022 16h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Deportivo Cali 0 x 0 Corinthians Libertadores 4 de maio de 2022 Corinthians 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 1 de maio de 2022

Próximas partidas