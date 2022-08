Red Bull Bragantino x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (21), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o Ceará na noite deste domingo (21), no Nabizão, a partir das 18h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após ser derrotado na última rodada, o RB Bragantino conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer no campeonato. O Massa Bruta está atualmente na nona posição, com 30 pontos, e mais uma vez não terá Alerrando, machucado.

Sem vencer há quatro jogos, o Ceará sabe que precisa vencer para se manter distante da zona de rebaixamento. Entretanto, o Vozão, 14º colocado com 25 pontos, tem uma série de desfalques por lesão: Victor Luís, Jô, Rigonato, Lindoso e Cléber, além de Nino Paraíba estar suspenso, e será comandado pelo auxiliar Juca Antonello, já que ainda não anunciou um novo comandante.

Nos últimos 20 disputados entre as equipes, o Ceará soma 7 vitórias, contra 6 do RB Bragantino, além de 7 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão 2022, o Massa Bruta ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do CEARÁ: João Ricardo; Michel Macedo, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco; Richardson, Guilherme Castilho, Vina; Lima, Mendoza e Zé Roberto.

Possível escalação do RB BRAGANTINO: Cleiton, Cândido, Natan, Léo Ortiz, Aderlan, Evangelista, Sorriso, Raúl, Praxedes, Artur e Hurtado.

Desfalques da partida

Ceará:

Nino Paraíba: suspenso.

Victor Luís, Jô, Diego Rigonato, Lindoso e Cléber: departamento médico.

RB Bragantino:

Alerrandro: lesionado.

Quando é?

JOGO RB Bragantino x Ceará DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Nabizão, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Thiago Farinha e Luis Regazone (RJ)

Quarto árbitro: João Gobi (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 14 de agosto de 2022 Ceará 2 (3) x (4) 1 São Paulo Copa Sul-Americana 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Athletico-PR Brasileirão 27 de agosto de 2022 21h (de Brasília) Flamengo x Ceará Brasileirão 4 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 0 RB Bragantino Brasileirão 14 de agosto de 2022 Atlético-GO 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão 6 de agosto de 2022

Próximas partidas