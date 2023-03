Red Bull Bragantino vence concorrência e encaminha compra de Eduardo Sasha

Bahia, São Paulo e Vasco demonstraram interesse na contratação do centroavante de 31 anos, mas o Massa Bruta deve levar o jogador do Atlético-MG

O Red Bull Bragantino encaminhou a compra de Eduardo Sasha, atacante de 31 anos do Atlético-MG, por US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O clube venceu a concorrência de Bahia, São Paulo e Vasco pelo jogador.

A proposta do clube do interior paulista foi enviada no decorrer da semana e é considerada a melhor para a negociação do jogador. Restam apenas detalhes burocráticos para que ele deixe a capital mineira rumo ao estádio Nabi Abi Chedid.

O Vasco, outro clube que apresentou oferta, tentou a contratação do atleta por empréstimo, com obrigação de compra em caso de metas atingidas pelo centroavante em São Januário. Os cariocas alegam que o Galo pediu US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões) pela liberação do jogador.

Eduardo Sasha tem contrato com o Atlético-MG até 31 de julho de 2024. O jogador deve deixar a Cidade do Galo nos próximos dias, conforme apurado pela reportagem. É possível que as tratativas tenham um desfecho nas próximas horas.

Bahia e São Paulo não apresentaram propostas pela contratação do atacante. Ambos fizeram apenas consulta sobre o futuro do jogador, que tem contrato até 31 de julho de 2024 na Cidade do Galo.

Eduardo Sasha disputou cinco partidas pelo Atlético-MG na atual temporada, somanda 267 minutos em campo. No período, ele marcou um gol, na vitória por 3 a 0 sobre o Democrata, de Governador Valadares.