Eduardo Sasha aguarda acordo entre Atlético-MG e Vasco, mas dá aval para venda

Atacante de 31 anos ainda tem interesse do Bahia, mas os cariocas estão à frente nas tratativas pela contratação do jogador

Eduardo Sasha aguarda o desfecho das conversas entre Atlético-MG e Vasco para definir o futuro no mercado da bola, como soube a GOAL.

O atacante de 31 anos, que tem contrato na Cidade do Galo até 31 de julho de 2024, está disposto a se transferir para São Januário, mas não vai se posicionar nas tratativas. Ele ainda nem começou a discutir questões contratuais com os cariocas.

O Vasco é o principal interessado na aquisição do centroavante, conforme apurado pela GOAL. O clube já mantém conversas com os mineiros e acreditam que é possível chegar a um acordo pela compra do atleta nesta janela de transferências.

Além dos cariocas, o Bahia também tem interesse na contratação de Eduardo Sasha. Ele é visto como um nome interessante pelo clube que foi adquirido pelo Grupo City e aguarda uma decisão sobre o futuro nos próximos dias.

O custo anual do contrato de Eduardo Sasha na Cidade do Galo é de cerca de R$ 4,7 milhões por mês. O atacante de 31 anos chegou ao clube em agosto de 2020, a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Em Belo Horizonte, ele venceu Brasileirão e Copa do Brasil, além da Supercopa do Brasil e de três edições do Campeonato Mineiro.