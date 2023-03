Red Bull Bragantino avança em negócio com o Atlético-MG por compra de Eduardo Sasha

Paulistas estão dispostos a pagar US$ 1 milhão (R$ 5,24 milhões) pela aquisição do atacante de 31 anos

O Red Bull Bragantino é o favorito na disputa por Eduardo Sasha, atacante do Atlético-MG, como soube a GOAL. O clube está disposto a pagar US$ 1 milhão (R$ 5,24 milhões na cotação atual) pela contratação do atleta de 31 anos. Ainda não há um acordo entre as partes.

Os paulistas ainda têm a concorrência de Bahia, São Paulo e Vasco. Entretanto, os demais clubes não estão dispostos a pagar nem perto do que é oferecido pelo Massa Bruta.

A princípio, o Galo queria receber cerca de US$ 2 milhões (R$ 10,48 milhões) pela negociação, de acordo com um fonte ligada ao Vasco. No entanto, os mineiros jamais se manifestaram oficialmente sobre o valor da negociação.

A proposta vascaína era pelo empréstimo de Sasha até dezembro de 2023, o que foi imediatamente descartado pela diretoria atleticana. Na sequência, os cariocas tentaram um novo acordo por empréstimo, mas com moldes diferentes. Haveria cláusulas de metas que obrigariam a compra do atleta ao fim do contrato de cessão. A situação também foi descartada pela cúpula.

Diante da postura do Atlético-MG, o Vasco se distanciou das tratativas, mas ainda não desistiu do negócio. O clube avalia a possibilidade de apresentar números pela compra do atleta, mas não nos moldes que alegam ser desejados pelos mineiros.

Bahia e São Paulo não apresentaram propostas pela contratação do atacante de 31 anos. Ambos fizeram apenas consulta sobre o futuro do jogador, que tem contrato até 31 de julho de 2024 na Cidade do Galo.

Eduardo Sasha disputou cinco partidas pelo Atlético-MG na atual temporada, somanda 267 minutos em campo. No período, ele marcou um gol, na vitória por 3 a 0 sobre o Democrata, de Governador Valadares.