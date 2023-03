Bahia e Vasco fazem consulta por Eduardo Sasha, do Atlético-MG

Atacante de 31 anos, que fez cinco jogos na atual temporada, tem contrato com o Galo até 31 de julho de 2024

Bahia e Vasco fizeram consultas pelo atacante Eduardo Sasha no mercado da bola. O jogador tem contrato com o Atlético-MG até 31 de julho de 2024 e é avaliado pelos clubes, como soube a GOAL.

O Galo ainda não se posicionou sobre a situação do jogador — os mineiros nem sequer foram procurados para falar sobre o tema ainda. Os interessados também não enviaram propostas para contratá-lo.

O Bahia busca um centroavante para defender o time comandado por Renato Paiva. A ideia é que o atleta seja titular da equipe. O Vasco, por outro lado, quer um centroavante para ser reserva de Pedro Raul, contratado por US$ 2 milhões no início do ano.

Não é a primeira vez que um clube do Brasil demonstra interesse na contratação de Sasha. O São Paulo já mostrou interesse em levá-lo para o Morumbi em 2021, mas não chegou a um acordo com os mineiros.

Nesta temporada, o atacante fez cinco partidas pelo time comandado por Eduardo Coudet, somando 269 minutos em campo. No período, ele marcou um gol.