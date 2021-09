Red Bull Bragantino x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Red Bull Bragantino enfrenta a Chapecoense neste sábado (11), às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

O jogo terá arbitragem de Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro, com assistências de Eduardo Gonçalves e Márcia Bezerra. No VAR, Carlos Eduardo Nunes, está no comando.

Em situações opostas na tabela, a Chape, afundada na zona de rebaixamento com sete pontos, ainda não venceu no Brasileirão, enquanto o time de Bragança Paulista, com 32, busca se manter no G-4.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vindo de uma vitória e um empate, o RB Bragantino ainda não sabe se poderá contar com o atacante Ytalo, em recuperação de desgaste muscular. Caso não tenha condições, Alerrandro é o provável substituto.

Do outro lado, a Chapecoense entra em campo bastante pressionada e com alguns desfalques: Tiepo, Ignácio, Felipe Santana e Joílson, lesionados.

Léo Gomes e Moisés Ribeiro brigam por uma vaga no meio-campo.

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Emiliano (Vitinho), Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Alerrandro (Ytalo).

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Alan Santos, Léo Gomes (Moisés Ribeiro) e Denner; Bruno Silva, Mike e Anselmo Ramon.

Veja informações da partida! Jogo: Red Bull Bragantino x Chapecoense Quando e que horas? Sábado, 11 de setembro de 2021, às 19h (de Brasília). Local: Nabizão - Bragança Paulista, SP

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGOS CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 2 RB Bragantino Brasileirão 24 de agosto de 2021 RB Bragantino 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 30 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x RB Bragantino Brasileirão 18 de setembro de 2021 21h (de Brasília) RB Bragantino x Libertad Brasileirão 22 de setembro de 2021 19h15 (de Brasília)

CHAPECOENSE

Últimas partidas

CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Chapecoense Brasileirão 28 de agosto de 2021 Chapecoense 1 x 2 Fluminense Brasileirão 7 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Palmeiras Brasileirão 18 de setembro de 2021 17h (de Brasília) Ceará x Chapecoense Brasileirão 25 de setembro de 2021 17h (de Brasília)

