Recuperação de Piquerez abre caminho para volta de Vitor Roque no Palmeiras

Vitor Roque está cada vez mais perto de voltar aos gramados pelo Palmeiras. Após sofrer uma grave lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, passar por cirurgia no início de maio e iniciar a transição física no começo de julho, o atacante entrou na fase final de recuperação e já participa de atividades com o elenco. A expectativa do clube é contar novamente com o camisa 9 nas próximas semanas, encerrando um processo que superou as previsões iniciais graças à rápida evolução apresentada durante o tratamento.

Nos bastidores da Academia de Futebol, a avaliação é de que Vitor Roque respondeu de maneira muito positiva ao protocolo elaborado pelo Núcleo de Saúde e Performance. O avanço acelerado fez com que o departamento médico utilizasse como referência um caso recente de sucesso: a recuperação de Joaquín Piquerez. Os dois passaram por cirurgias semelhantes para corrigir lesões ligamentares no tornozelo, permitindo que a equipe médica adaptasse um modelo já testado e aprovado para o atacante.

O caso de Piquerez começou durante a última Data Fifa antes da Copa do Mundo. O lateral sofreu a lesão em um amistoso da seleção uruguaia contra a Inglaterra, no fim de março, e tinha pouco mais de dois meses para tentar ficar apto ao Mundial. Diante do curto prazo, Palmeiras e jogador montaram um plano intensivo de recuperação para acelerar todas as etapas do processo, com o objetivo de colocá-lo em condições de integrar a lista de Marcelo Bielsa.

O trabalho deu resultado. Piquerez conseguiu se recuperar a tempo de viajar com o Uruguai para a Copa de 2026, embora ainda estivesse em transição física quando foi entregue ao departamento médico da seleção. Por isso, acabou não entrando em campo em nenhuma das partidas da campanha uruguaia, mas retornou ao Palmeiras recuperado e treinando normalmente com o restante do elenco.

Um dos diferenciais do protocolo desenvolvido pelo Núcleo de Saúde e Performance foi a aposta em técnicas de neurociência. Antes mesmo da recuperação completa dos movimentos, o Palmeiras passou a utilizar capacetes especializados capazes de promover estímulos cerebrais por meio de ondas elétricas. O objetivo era acelerar o processo de adaptação do cérebro às exigências do futebol de alto rendimento, trabalhando aspectos como velocidade de processamento, foco, memória operacional, contato visual e coordenação motora antes mesmo do retorno pleno às atividades em campo.

Com os resultados obtidos na recuperação de Piquerez, o clube decidiu repetir praticamente todo o protocolo com Vitor Roque. Mas diferentemente do uruguaio, todo o cronograma do camisa 9 foi acompanhado exclusivamente pelos profissionais do Palmeiras, fator que também contribuiu para a evolução considerada acima das expectativas.

Agora, o atacante vive a expectativa de retornar oficialmente aos gramados. Depois de participar sem restrições de um jogo-treino contra o União São João e integrar normalmente as atividades com o grupo nos últimos dias, Vitor Roque aparece como opção para reforçar o time de Abel Ferreira no início da sequência do segundo semestre.

O primeiro jogo da equipe após a pausa para a Copa do Mundo será contra o Coritiba nesta quarta-feira (22), às 19h30 (horário de Brasília), no Couto Pereira. Embora a presença de Vitor Roque em campo seja improvável, há a possibilidade de ele estar entre os relacionados para a partida.







