Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam neste sábado (4), no Anoeta, às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Sociedad x Real Madrid DATA Sábado, 4 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Anoeta - San Sebastián, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com sete vitórias consecutivas na temporada, e na liderança isolada do Espanhol, com 36 pontos, o Real Madrid encara a Real Sociedad, com 29 pontos.

Para o confronto, a Real Sociedad segue sem contar com Mikel Merino, David Silva, Alex Sola e Nacho Monreal.

Do outro lado, o Real Madrid não terá Dani Ceballos e Gareth Bale, mas Dani Carvajal, poupado na vitória sobre o Athletic Bilbao, retorna, enquanto Rodygo deve aparecer no ataque ao lado de Benzema e Vinicius Jr.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Provável escalação do Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Portu, Zubimendi, Guevara, Januzaj; Isak, Oyarzabal.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 1 Sevilla La Liga 28 de novembro de 2021 Real Madrid 1 x 0 Athletic Bilbao La Liga 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Inter de Milão Champions League 7 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) Real Madrid x Atlético de Madrid La Liga 12 de dezembro de 2021 17h (de Brasília)

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Espanyol 1 x 0 Real Sociedad La Liga 28 de novembro de 2021 Panaderia Pulido 0 x 4 Real Sociedad Copa del Rey 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas