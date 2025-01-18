Real Sociedad x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Barcelona viaja para enfrentar a Real Sociedad neste domingo (18), às 17h (horário de Brasília), em um confronto decisivo da 20ª rodada do Campeonato Espanhol, à medida que a temporada entra em sua fase mais crítica. Com a disputa pelo título se acirrando e as vagas para competições europeias em jogo, ambos os times têm muito a perder neste duelo. A seguir, confira onde assistir à transmissão ao vivo, enquanto a GOAL traz todas as informações necessárias para acompanhar a partida.

Onde assistir Real Sociedad x Barcelona ao vivo

O jogo entre Real Sociedad e Barcelona será transmitido de forma exclusiva pelo Disney+ Premium, no streaming.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço de streaming usual. Uma VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao transmitir. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Real Sociedad x Barcelona: informações da partida

La Liga - La Liga Reale Arena

Contexto do jogo

O Barcelona vive excelente fase, sustentando uma longa sequência de vitórias em diversas competições, incluindo LaLiga. A equipe chega a esta partida na liderança do campeonato e busca ampliar sua vantagem no topo da tabela.

Essa regularidade tem sido alicerçada por um ataque cada vez mais entrosado e por uma solidez defensiva em clara evolução. Apesar de estar atuando em casa, o Barça estará confiante para manter o embalo positivo e seguir pressionando seus principais concorrentes na corrida pelo título.

A Real Sociedad, por sua vez, tem dado sinais de recuperação após um início de temporada marcado pela irregularidade. Embora ainda esteja fora do G4, as atuações recentes indicam um elenco cada vez mais coeso e confiante. Um resultado positivo diante do Barcelona teria peso simbólico importante e poderia impulsionar a equipe novamente na briga por uma vaga em competições europeias.

Para a Real Sociedad, a criatividade e a velocidade pelos lados do campo seguem sendo peças-chave de seu plano de jogo. Nomes como Mikel Oyarzabal e Takefusa Kubo oferecem qualidade e dinamismo nas transições, enquanto a capacidade do meio-campo de pressionar e quebrar o ritmo do Barcelona será fundamental. Defensivamente, o time precisará se manter compacto e concentrado durante longos períodos sem a posse de bola.

Últimas notícias e prováveis escalações

Historicamente, o Barcelona leva ampla vantagem neste confronto, sobretudo quando atua em casa. A Real Sociedad tem encontrado dificuldades para superar o rival nos compromissos mais recentes pela liga, com o Barça normalmente impondo seu domínio na posse de bola e no controle do ritmo da partida. Ainda assim, nas últimas temporadas, a equipe de San Sebastián mostrou que é capaz de criar dificuldades ao Barcelona por meio de uma pressão bem organizada e transições rápidas e incisivas.

