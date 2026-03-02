Real Sociedad x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa do Rei 2025/26

Real Sociedad e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), na Reale Arena, em San Sebastián, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Rei 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

A Real Sociedad chega para a partida de volta da semifinal após ter vencido o primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 0. A equipe também chega com moral após bater, pelo Campeonato Espanhol, o Mallorca por 1 a 0. Na competição nacional, a Sociedad ocupa o oitavo lugar com 35 pontos e enxerga a Copa como uma chance real de título.

Por outro lado, o Athletic Bilbao terá que vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à final no tempo normal. A equipe, que ocupa o nono lugar no Campeonato Espanhol, acumula três jogos sem perder após a partida de ida das semifinais. No final de semana, ficaram no empate em 1 a 1 contra o Rayo Vallecano, fora de casa.

O Dérbi Basco promete ser quente e muito equilibrado. Com uma vaga na final em jogo, a Real Sociedad deve se aproveitar da vantagem que tem, enquanto o Bilbao precisa correr atrás do resultado e deve partir pra cima.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Caleta-Car e Sergi Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Carlos Soler e Brais Méndez; Gonçalo Guedes e Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte e Inigo Lekue; Mikel Vesga, Jauregizar e Sancet; Unai Gomez, Iñaki Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Desfalques

Real Sociedad

Odriozola, Kubo e Óskarsson seguem de fora por lesão.

Athletic Bilbao

Os lesionados Unai Eguíluz, Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Nico Williams e Sannadi ficam de fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de março de 2026

quarta-feira, 4 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Reale Arena - San Sebastián, Espanha

