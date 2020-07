Real pós-título troca festa por Champions: "Não estamos de férias", avisa Zidane

Técnico disse que último jogo de La Liga "não é amistoso" e prometeu "lutar até o último segundo" contra o Manchester City

Dois dias depois de o garantir com uma rodada de antecedência o título do Campeonato Espanhol, o técnico Zinedine Zidane tratou de conter a euforia no clube em entrevista coletiva neste sábado e lembrou que a temporada ainda não acabou.

O time merengue se despede de neste domingo, quando visita o . Já no dia 7 de agosto, vai a enfrentar o pelas oitavas de final da . A situação é complicada, uma vez que os espanhóis perderam a partida de ida em casa por 2 a 1.

"Sabemos que será difícil, como foi na ida. Mas isso não muda nada e vamos lutar até o último segundo de jogo. Não há com o que se preocupar. Não teremos duas semanas e meia de descanso. Teremos alguns dias depois do jogo de amanhã (domingo), mas não estamos de férias. Vamos descansar um pouco, mas nosso pensamento está no jogo de volta", avisou o treinador francês, antes de também cobrar foco na última rodada do Espanhol.

"Não deve ser diferente. Falta um jogo e temos que respeitar o campeonato (o Leganés briga para não cair). Vamos jogar como sempre queremos. É preciso ter motivação, o DNA deste clube é vencer todos os jogos e além disso é um jogo de La Liga, não um amistoso. O que anima a todos nós agora é fazer bem as coisas e seguir mostrando que somos uma grande equipe. Ainda não acabou, não vamos sair de férias e temos uma partida vital no dia 7 de agosto", afirmou.

Zidane ainda se negou a falar sobre reforços - o Real já indicou que não vai fazer grandes investimentos. "Não vou falar da próxima temporada porque essa ainda não acabou", disse.

Com contrato até junho de 2022, o técnico fez mistério até mesmo sobre o próprio futuro no Santiago Bernabéu. "Ninguém sabe o que vai acontecer. Tenho contrato, gosto de estar aqui, mas nunca se sabe o que vai acontecer no futebol. Aqui tudo muda de um dia para o outro. Não sei o que vai ocorrer no futuro".



No fim da entrevista coletiva, Zidane foi perguntado sobre o , que vive dias tensos após a perda de La Liga. "Eles sofreram uma derrota e ganharam sete jogos. Nós fizemos um grande final de temporada, mas não dá para desprezar o que o Barcelona fez porque as coisas não são assim", concluiu.