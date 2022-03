Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e informações da La Liga 21/22

A Espanha vai parar! Real Madrid e Barcelona fazem clássico eletrizante neste domingo (20), no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela 29ª rodada da La Liga. Clique aqui para assistir com exclusividade no Star+. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Barcelona DATA Domingo, 20 de março de 2022 LOCAL Santiago Bernabéu, Madrid - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, irá transmitir transmitir com exclusividade o jogo deste domingo. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Getty Images

MAIS INFORMAÇÕES

Líder isolado da La Liga com 66 pontos, o Real Madrid vive grande fase e venceu os últimos cinco jogos que disputou.

⚙🔧 ¡Seguimos con la puesta a punto de cara a #ElClásico! pic.twitter.com/eCkVYWgr7A — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 18, 2022

Com o apoio de sua torcida, os Merengues querem frear o rival para dar um salto ainda maior rumo a mais um título nacional.

Do outro lado, o Barcelona vive situação semelhante e perdeu apenas um jogo em 2022.

Os culés estão na terceira posição da La Liga, com 51 pontos e diferentemente do adversário, está com o seu lugar na tabela ameaçado pelo Atlético e precisa vencer para permanecer no G-4.

Falta apenas um dia para o El Clásico e quem venceu mais vezes o dérbi? Clicando aqui você fica por dentro dos números do confronto..

MELHORES DICAS E RESULTADOS

O Real Madrid é favorito contra o Barcelona nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 no triunfo dos Merengues, $ 3,75 no empate e $ 3,20 caso o Barça vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,61 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,30 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 15.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL MADRID

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 0 x 3 Real Madrid La Liga 14 de março de 2022 Real Madrid 3 x 1 PSG Champions League 9 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Celta de Vigo x Real Madrid La Liga 2 de abril de 2022 13h30 (de Brasília) Chelsea x Real Madrid Champions League 6 de abril de 2022 16h (de Brasília)

BARCELONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Galatasaray 1 x 2 Barcelona Europa League 17 de março de 2022 Barcelona 4 x 0 Osasuna La Liga 13 de março de 2022

Próximas partidas