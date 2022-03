Real Madrid x Barcelona: escalação, desfalques e mais do jogo pela La Liga 21/22

Real Madrid e Barcelona se enfrentam na tarde deste domingo (20), no Santiago Bernabéu, a partir das 17h (e Brasília), em clássico eletrizante válido pela 29ª rodada. Clique aqui para assistir com exclusividade no Star+.

Líder isolado da La Liga com 66 pontos, o Real Madrid vive grande fase e venceu os últimos cinco jogos que disputou.

Do outro lado, o Barcelona vive situação semelhante e perdeu apenas uma partida em 2022.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Real Madrid vai a campo neste domingo sem poder contar com o seu artilheiro: Karim Benzema está com lesão na panturrilha.

Outra baixa é Ferland Mendy, também lesionado, enquanto Rodrygo foi liberado pelo departamento médico.

Desta forma, Bale, Mariano Diaz, Jovic e Isco disputam a vaga disponível no setor ofensivo.

Do outro lado, Balde, Ansu Fati, Sergi Roberto e Umtiti seguem sendo desfalques no Barcelona.

O técnico Xavi deve promover mudanças na equipe titular e Dani Alves pode retornar à lateral-direita, e Dembélé disputa com Adama Traore um lugar ao lado de Ferran Torres e Aubameyang.

Falta apenas um dia para o El Clásico e quem venceu mais vezes o dérbi? Clicando aqui você fica por dentro dos números do confronto.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Isco, Vinicius.

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pique, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, F de Jong; Dembele, Aubameyang, F Torres.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O Real Madrid é favorito contra o Barcelona nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 no triunfo dos Merengues, $ 3,75 no empate e $ 3,20 caso o Barça vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,61 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,30 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 15.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

DESFALQUES

REAL MADRID:

Mendy e Benzema: lesionados.

BARCELONA:

Sergi Roberto, Balde, Umtiti e Ansu Fati: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Real Madrid e Barcelona será transmitido com exclusividade pelo Star+, no streaming, neste domingo (20).