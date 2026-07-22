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Muhammad Sharaf Eldeen

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Real Madrid reúne-se secretamente com os agentes de Rodri... e a exigência do City representa um obstáculo

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O Real Madrid avançou rumo à estrela da Espanha assim que terminou o Mundial

O Real Madrid tomou a sua decisão final sobre a contratação do internacional espanhol Rodri, médio do Manchester City, segundo relatos da imprensa.

O jornal "L'Équipe" francês noticiou que a direção do clube merengue definiu a sua decisão de avançar na tentativa de contratar Rodri, após a mudança de posição do presidente do clube, Florentino Pérez, que inicialmente não estava convencido do negócio.

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O jornal acrescentou que o clube merengue passou a considerar necessária a contratação de um jogador capaz de desempenhar o papel que ocupava a estrela alemã Toni Kroos, que se aposentou há dois anos, tendo concluído que Rodri é a opção mais adequada para isso.

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No entanto, o Real Madrid não pretende pagar mais de 60 milhões de euros, enquanto o Manchester City mantém a exigência de receber 100 milhões de euros para aprovar a venda do jogador.

Por seu lado, a rede "Sky Sports" noticiou que a probabilidade de transferência de Rodri para o clube merengue neste verão está a aumentar, depois de ter sido realizada uma reunião secreta num restaurante de Madrid, que juntou dirigentes do clube e os agentes do jogador, e que terminou com a decisão do conselho de administração de continuar a trabalhar na concretização do negócio.

A rede acrescentou que o Real Madrid se prepara para apresentar um contrato que se estende até ao ano de 2030, e trabalha atualmente para chegar a um acordo com Rodri sobre as condições pessoais.

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