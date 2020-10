Jovic tem última chance para mostrar serviço para Zidane e Real Madrid

Atacante sérvio quer aproveitar a chance de titularidade para frear sua queda de rendimento e de valor no mercado

O atacante sérvio Luka Jovic ainda não conseguiu render o que se esperava dele no . O jovem de 22 anos deve ter uma importante chance no comando de ataque da equipe madridista contra o Cádiz e essa deve ser a última oportunidade que ele terá para provar que sua contratação não foi um erro.

Após a pausa para os jogos das seleções, o campeonato espanhol retorna no próximo sábado (17). O Real Madrid, líder de LaLiga, pega o recém-promovido Cádiz em busca de continuar a manter a distância para o .

Jovic esteve próximo de sair do clube da capital espanhola e um retorno para o Eintracht foi cogitado, porém, a janela de transferências já se fechou e agora o atleta poderá se concentrar apenas em render bem dentro de campo com a camisa do Real.

Ele deve ganhar a vaga de titular no comando de ataque para provar que sua contratação não foi um erro. Após fazer uma boa temporada em 2018/19, pelo Eintracht Frankfurt, tanto pela quanto pela , o Real Madrid desembolsou 60 milhões de euros (cerca de R$ 264 milhões na cotação da época) para contar com os serviços do jovem e promissor atacante.

O atacante sérvio passou duas temporadas por empréstimo no Eintracht Frankfurt, onde ganhou destaque. Pela equipe alemã foram 75 jogos, com 36 gols marcados e nove assistências. Os números pelo Real Madrid, porém, são bastante diferentes. Com a camisa dos Blancos, foram 29 jogos, com dois gols e duas assistências. Muitas vezes vindo do banco de reservas, Jovic ainda demonstra muita dificuldade de adaptação ao futebol espanhol. Ainda assim, Zidane parece contar com ele, embora grande parte da torcida já tenha certa desconfiança.

Atualmente, Jovic vê seu valor de mercado despencar vertiginosamente. Antes avaliado em 60 milhões de euros (cerca de R$ 390 milhões), o atual valor de mercado dele está na casa dos 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 163 milhões). Caso não comece um processo de recuperação da forma que o levou ao Real Madrid, o camisa 18 do clube merengue apenas continuará com seu valor em queda, o que não é interessante nem para ele, nem para seu agente e nem mesmo para o Real Madrid.