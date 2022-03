Real Madrid prepara lista de dispensas; veja quem deve sair

Com o fim da temporada europeia se aproximando, o Real Madrid já começa a projetar os próximos passos da janela de transferências do verão. O clube, como é esperado, se prepara para criar um projeto vencedor em torno de Kylian Mbappé, a contratação mais desejada do momento.

No entanto, o clube pretende liberar alguns jogadores para reforçar o elenco. Atualmente, Carlo Ancelotti, técnico da equipe, conta com um plantel de 25 jogadores, ou seja, não há espaço nem para mais um titular.

Além disso, embora as receitas e despesas do clube estejam equilibradas, grandes investimentos só serão feitos após grandes economias e, para enfrentar a janela de transferências, o clube deve tentar liberar jogadores não utilizados no elenco e que ocupam muito espaço na folha salarial.

De qualquer forma, o clube tem a certeza que não contará mais com Marcelo, Isco e Bale, já que seus contratos terminam no final de junho. Com a saída desses três veteranos, o time vai economizar cerca de 60 milhões de euros em salários.

O clube, na verdade, deve reservar esse dinheiro exclusivamente para pagar os salários de Kylian Mbappé, cujo valor deverá ficar em torno de 50 milhões de euros brutos por temporada, segundo o jornal alemão Bild.

No entanto, há outros quatro jogadores que o Real Madrid vai tentar liberar. O principal deles é Eden Hazard, que tem, junto com Bale, o maior salário do elenco. O time espanhol, por sua vez, deve buscar alguma equipe para o belga, mesmo que isso signifique pagar parte de seu salário.

Além do belga, o clube espera encontrar um destino para Luka Jovic. A diretoria acredita, na verdade, que esta será uma tarefa fácil, já que o atacante ainda tem mercado na Alemanha e na Itália.

Porém, o clube está ciente que não será possível lucrar com Hazard e Jovic. Contratados em 2019, o belga custou mais de 100 milhões de euros, enquanto o sérvio 60 milhões de euros.

A diretoria ainda fará uma tentativa, pela terceira janela consecutiva, de vender Mariano Díaz. Nos dois últimos mercados, o clube até encontrou um lugar para ele por empréstimo, mas foi o próprio atacante que recusou. Desta vez, será repetido, embora o clube tentará encontrar uma venda. Por fim, Vallejo, que não tem a confiança da comissão técnica, também está na lista.

Ainda assim, Marco Asensio e Dani Ceballos seguem com seus futuros indefinidos, principalmente porque seus contratos terminam em 2023 e, no momento, não há notícias de uma possível renovação.

O primeiro segue sendo importante nesta temporada, com 10 gols marcados, atuando como titular em quase vinte jogos. O segundo, por outro lado, praticamente não jogou (75 minutos distribuídos em sete jogos). Caso o clube opte por não oferecer a renovação, é importante tentar negociá-los nesta janela para não perdê-los gratuitamente no próximo ano.