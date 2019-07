Real Madrid para 2019/2020: reforços, saídas e elenco completo

Goal faz um raio-X do time madrilenho para a próxima temporada sob o comando de Zinedine Zidane

O prepara uma equipe com a marca de Zinedine Zidane. Após deixar o clube no início da última temporada, o técnico retornou para casa depois de ver o clube afundar em maus resultados.

Sem conquistar um título importante em 2018/19, a diretoria merengue não está poupando esforços para dar tudo ao treinador francês para recolocar o Real na rota dos troféus.

Responsável pela conquista das três últimas e a quem o presidente Florentino Pérez tudo prometeu para garantir o seu regresso ao clube, Zidane já conta com alguns nomes novos para a próxima temporada 2019-20.

Desta forma, a Goal preparou um resumo com tudo o que vem acontecendo no Santiago Bernabéu. Confira!

QUEM CHEGOU?



Foto: Getty Images

O primeiro a ser incluído no elenco 'merengue' foi Rodrygo. O jovem atacante chegará nesta temporada ao Real Madrid após o acordo com o . O preço pago pela promessa brasileira foi de 45 milhões de euros.



Foto: Reprodução

Éder Militão, zagueiro contratado pelo em agosto de 2018 ao , foi o segundo reforço de Zinedine Zidane. O anúncio ainda foi oficializado em março. O jogador chega com contrato válido por seis temporadas, num negócio de 50 milhões de euros.



Foto: Getty Images

Luka Jovic, de apenas 21 anos, desembarcou no Real Madrid assinando um vínculo até a temporada 2024-25. O agora ex-jogador do Eintracht de custou 60 milhões de euros mais cinco milhões variáveis.



Foto: Getty Images

No entanto, o anúncio mais esperado foi o de Eden Hazard, que já se declarou ao Real Madrid. Depois de deixar o , o jogador viu o seu nome especulado no clube desde a saída de Cristiano Ronaldo para a . O contrato será válido para as próximas cinco temporadas, até junho de 2024.



Foto: Getty Images

Outro nome que chegou foi Ferland Mendy. Ele deixou o por 48 milhões de euros, mais cinco por objetivos. O lateral-esquerdo, de 24 anos, assinou um contrato válido para as próximas seis temporadas.



QUEM SAIU?



Foto: Getty Images

Mateo Kovacic deixou o Santiafo Bernabéu para assinar com o Chelsea. Depois de uma temporada cedido aos Blues, o jogador croata transferiu-se em definitivo, comunicou o emblema blaugrana.

Vale lembrar que esta é a primeira venda de uma vasta lista de saídas previstas no clube.

ELENCO

Goleiros

26- Thibaut Courtois

1- Keylor Navas

- Andrii Lunin (retorna após empréstimo do )

30- Luca Zidane (sobe do Castilla)

Defesas

5- Raphael Varane

- Éder Militão

4- Sergio Ramos (suspenso pelo Conselho de Disciplina até 19 de setembro)

6- Nacho

3- Jesús Vallejo

Laterais

- Ferland Mendy

12- Marcelo

- Théo Hernández

23- Sergio Reguilón

2- Daniel Carvajal

19- Álvaro Odriozola

Meias

14- Casemiro

- Lucas Silva (retorna após empréstimo do )

8- Toni Kroos

24- Dani Ceballos

10- Luka Modric

15- Federico Valverde

22- Isco

- James Rodríguez (retorna após empréstimo do de Munique)

Atacantes

- Eden Hazard

28- Vinicius Jr.

20- Marco Asensio

- Rodrygo

21- Brahim Diaz

11- Gareth Bale

17- Lucas Vázquez

- Martin Odegaard (retorna após empréstimo do SBV Vitesse

- Luka Jovic

9- Karim Benzema

- Raúl de Tomás

7- Mariano Díaz

- Borja Mayoral

UNIFORME DA TEMPORADA



Foto: Reprodução Twitter

Real Madrid e Adidas apresentaram o novo uniforme para a temporada 2019-20 no início de junho. O desenho moderno e que apresenta uma combinação de cores históricas, inspirou-se na coroa de ouro que adornou o símbolo desde que recebeu o seu título de Real em 1920 e nos troféus conquistados pelo clube. O Real Madrid não exibia o dourado na camisa branca desde a temporada 2011/12.

Já a segunda camisa foi lançada no última semana, na cor azul escuro com detalhes em dourado nas golas que, segundo o fornecedor, representam as glórias e conquistas do clube.