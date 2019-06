Rodrygo beija camisa do Real e se declara: "estou vivendo um sonho"

Jogador de 18 anos é apresentado aos torcedores no Estádio Santiago Bernabéu

Rodrygo foi apresentado oficialmente como jogador do nas primeiras horas dessa terça-feira (18). O atacante não escondeu a emoção em vestir a camisa dos Merengues.

"Para mim é a realização de um sonho. Como sempre, é um sonho de todas as crianças. Quero agraceder a Deus por tudo que tem feito por mim, pela minha família, e ao presidente pela confiança depositada em meu trabalho. Espero dar muitas alegrias a todos e Hala Madrid!", disse o jogador em suas primeiras palavras.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Florentino Pérez, presidente da equipe, se mostrou contente pelo ponta de 18 anos.

"Hoje damos as boas vindas a Rodrygo Goes como jogador do Real Madrid. Ele sonhou com esse momento. Foi formado nas categorias de base do , uma grande equipe onde disputou 82 partidas e é uma estrela em crescimento do futebol brasileiro", revelou o mandatário.

Além deles, Roberto Carlos e Emilio Butragueño, embaixador e vice-presidente de futebol respectivamente, marcaram presença no evento.