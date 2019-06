Mendy supera cadeira de rodas e chega ao Real Madrid para ameaçar Marcelo

Jogador francês foi apresentado no Santiago Bernabéu nessa quarta-feira e concedeu entrevista coletiva

Ferland Mendy é oficialmente o novo jogador do . Nessa quarta-feira (19), o lateral-esquerdo francês foi apresentado com todo o protocolo que é comum no clube madridista. Depois de fazer um discurso, foi a campo e brincou com a bola diante dos torcedores. Depois participou de uma entrevista coletiva e falou sobre a nova oportunidade que tem aos 24 anos de jogar no maior campeão continental europeu.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Mendy é visto como o possível sucessor de Marcelo, que está com 31 anos e não teve uma boa temporada na última campanha. Sob Santiago Solari, Marcelo perdeu posição para Sergio Reguilón, mas voltou à titularidade com a volta de Zinedine Zidane. Por isso, a chegada do jovem lateral é vista como uma aposta para o presente, mas principalmente para o futuro.

Confira abaixo trechos da entrevista de Mendy.

Quais dificuldades você teve na vida, conforme mencionado pelo presidente?

"Quando eu tinha 15 anos, eu tive que operar o quadril. Me disseram que eu não ia poder voltar a jogar futebol. Fiquei na cadeira de rodas, seis, sete meses no hospital... e agora estou no Real Madrid. É incrível!"

Como foi seu caminho quando te disseram que você não poderia voltar a jogar?

Nunca cruzei os braços, sempre acreditei no meu sonho e ele se tornou realidade. Agora posso ser parte do melhor clube do mundo."

Aceitaria ser reserva ou você gostaria de ser titular desde o começo?

"Não é nenhum problema ser titular ou reserva. Sempre há muita competência nesses clubes. Não posso dizer se serei titular ou reserva. A temporada não começou, não sei como Zidane jogará. Veremos quando começarmos."

Qual foi sua primeira reação quando disseram que o Real Madrid estava interessado em você?

"A princípio eu não acreditava. É um grande clube. Poder assinar com esse time é algo magnífico. Espero que tudo corra muito bem."

Está preparado para dar esse 'salto' na e no Real Madrid?

"Não sei. É o treinador que vai decidir quem joga e quem não joga. Veremos durante a temporada."

Você é o segundo lateral-esquerdo mais caro da história. Isso é algo que te pressiona?

"Não falaria em pressão. É um acordo entre os dois clubes e tentarei dar meu máximo por esse clube."