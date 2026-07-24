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Muhammad Sharaf Eldeen

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Real Madrid marca data de apresentação do seu mais recente reforço

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O Real Madrid reforça o plantel em força neste verão

Ficou decidida a data de apresentação do novo reforço do Real Madrid: a cerimónia realizar-se-á na próxima terça-feira (28 de julho), na Cidade Desportiva de Valdebebas, em vez de ser organizada no estádio Santiago Bernabéu, segundo o jornalista especializado em notícias do clube merengue, Ben Fernández Santos.

O clube blanco vai apresentar oficialmente o lateral neerlandês Denzel Dumfries, que se juntou ao vice-campeão de LaLiga proveniente do Inter de Milão neste verão e assinou um contrato válido até 30 de junho de 2030.

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A transferência de Dumfries surgiu depois de o Real Madrid ter acionado a cláusula de rescisão no seu contrato com o Inter de Milão, que era de 20 milhões de euros.

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Espera-se que o internacional neerlandês dispute com o inglês Trent Alexander-Arnold, antiga estrela do Liverpool, um lugar no onze titular.

Dumfries tem 30 anos, juntou-se ao Inter de Milão no verão de 2021 proveniente do PSV Eindhoven, disputou mais de 200 jogos pela equipa italiana e contribuiu para a conquista do título do Campeonato Italiano, além de chegar à final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain na temporada 2024-2025, antes da sua transferência para o Real Madrid com um contrato de quatro temporadas.


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