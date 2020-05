Real Madrid faz primeiro treino após paralisação; Hazard retorna

Elenco merengue realizou trabalhos em grupos reduzidos e em campos diferentes na Cuidad Deportiva

Aos poucos, clubes e jogadores vão se acostumando com a nova normalidade. Nesta segunda-feira, 11 de maio, foi a vez do voltar aos treinamentos após quase dois meses de paralisação das atividades por causa do coronavírus.

Os treinamentos dos merengues seguiu as restrições e os protocolos de saúde estabelecidos por LaLiga. Os jogadores se exercitaram em pequenos grupos, cada um em um campo diferente do centro de treinamento Cuidad Deportiva, que estava fechado desde o dia 13 de março quando um jogador da equipe profissional de basquete do clube foi testado com covid-19.

Mais artigos abaixo

Mesmo com a baixa de Luka Jovic, o Real Madrid teve uma boa notícia nesta segunda-feira: a volta de Eden Hazard. Operado no início de março nos , com uma físsura na fíbola distal da perna direita, havia a expectativa de quando o belga voltaria a atuar pelo clube.

Mais times

O período de recuperação estipulado era de três meses. Assim, Hazard pode voltar a jogar já no mês que vem. Ainda não há uma data para que LaLiga retomará suas partidas. Quanto a Jovic, que sofreu uma lesão no pé durante a quarentena, não há um prazo para que ele volte a atuar.