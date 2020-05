Pai diz que atacante do Real se machucou treinando em casa e está deprimido

Jovic se reapresentou ao clube merengue com lesão no calcanhar; ainda não se sabe quanto tempo ele vai ficar afastado

Uma notícia que surpreendeu na reapresentação do foi que Luka Jovic apareceu lesionado. Como que o atacante sérvio se machucou em meio à quarentena? O pai dele, Jovic, tentou explicar.



"Ele estava se preparando em casa, em Belgrado, seguindo o programa de treinamentos que recebeu do clube e durante um exercício sentiu muita dor", relatou, em entrevista ao jornal sérvio Kurir.



Jovic teve diagnosticada uma lesão no calcanhar, e o período que terá que ficar afastado ainda depende de exames mais detalhados. "Ele está deprimido e com um pouco de medo", lamentou o pai do jogador.



"Quem poderia saber que era tão grave? Estava se preparando para estar como nunca esteve antes, voltar e ser o melhor. E agora acontece isso...", completou.

Mais um problema

Mais artigos abaixo

A lesão "caseira" é a mais nova má notícia para Jovic. Primeiro ele ainda não conseguiu se firmar no Real. Contratado em junho do ano passado, disputou 24 jogos e anotou apenas dois gols. Já há rumores de que ele pode sair na próxima janela, com o Milan sendo o favorito a levá-lo.

Mais times

Para piorar, em meio à paralisação pela pandemia do novo coronavírus, o jogador furou a quarentena na para comemorar o aniversário da namorada e pode ter até que responder processo no país natal.