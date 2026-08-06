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Vinicius JuniorGetty Images

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Real Madrid e Vinícius chegam a acordo por renovação

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Um passo importante

Uma reportagem revelou que o Real Madrid resolveu a questão da renovação do contrato de seu astro brasileiro Vinícius Júnior, após chegar a um acordo completo entre todas as partes, permitindo que o jogador siga sua trajetória no estádio Santiago Bernabéu.

O especialista em transferências Fabrizio Romano esclareceu que Vinícius assinará seu novo contrato com o Real Madrid por seis anos, com a assinatura dos documentos e o anúncio oficial da renovação previstos para o futuro próximo.

Ele acrescentou, por meio de sua conta na plataforma X, que o desejo do jogador desde o início era continuar no Real Madrid, ao mesmo tempo em que o presidente do clube, Florentino Pérez, considerou que Vinícius representa um dos pilares mais importantes do projeto esportivo da equipe, o que facilitou a conclusão do acordo final.

Romano também apontou que o técnico português José Mourinho desempenhou um papel influente na resolução da questão da renovação, após participar diretamente das negociações para convencer o jogador a seguir sua trajetória no clube merengue.

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O tuíte de Romano veio após diversas reportagens que confirmavam a complexidade das negociações entre o Real Madrid e os agentes de Vinícius, e o trabalho do clube para melhorar sua oferta financeira e encerrar a questão antes que o jogador entrasse no período que lhe permite negociar com qualquer outro clube, especialmente com menos de um ano restante para o fim de seu contrato atual.

Segundo o jornal As, o novo salário de Vinícius Júnior no Real Madrid será de cerca de 24 milhões de euros por ano.

O período recente registrou uma grande escalada nas especulações sobre o futuro do internacional brasileiro, após seu nome ser fortemente ligado a uma transferência para o Arsenal, diante do desejo do clube inglês de aproveitar sua situação contratual.

Vinícius também gerou polêmica ao apagar todas as suas publicações em sua conta no Instagram, o que abriu espaço para especulações sobre seu futuro, antes que os desenvolvimentos recentes confirmassem sua proximidade da renovação com o Real Madrid.

Desde que assumiu o comando do Real Madrid, José Mourinho demonstrou empenho em manter Vinícius em seu projeto técnico, considerando-o um dos elementos fundamentais dos quais não se pode abrir mão, e participou pessoalmente dos contatos que antecederam a conclusão do acordo final, segundo confirmou Romano, em um passo que reflete a importância do jogador dentro do novo projeto do clube.

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