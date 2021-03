Hazard tem mais lesões no Real Madrid do que participação em gols

O atacante belga sofreu mais um problema físico e só deve voltar a ser opção para Zidane daqui um mês

O Real Madrid se prepara visando o jogo de volta contra a Atalanta, pelas oitavas de final da Champions League, e a grande notícia no clube são as portas abertas para um possível retorno de Cristiano Ronaldo. Esta é a novidade que surpreendeu. A outra notícia que não mais surpreende é a respeito de Eden Hazard, justamente a quem coube vestir o número 7 na ausência do português. O atacante belga teve uma nova lesão diagnosticada e, segundo publicado pelo AS, será desfalque por cerca de um mês.

A passagem de Hazard, contratado por cerca de 116 milhões de euros, pelo Real Madrid tem sido marcada por um número exagerado de problemas físicos – algo que não era comum durante as suas sete temporadas anteriores no Chelsea. Sem contar o período em que precisou se recuperar por Covid, este novo problema muscular sofrido na região do quadril foi a décima lesão do jogador de 30 anos.

O craque belga, que chegou à capital espanhola com enorme expectativa, marcou apenas quatro gols e deu cinco assistências pelo Real Madrid. Ou seja: Eden Hazard tem mais lesões (10) do que participações diretas em gols (9) como jogador merengue. É o retrato do fracasso que é a sua contratação até o presente momento.

Hazard perdeu mais partidas por lesão (54) do que entrou em campo (disputou 36 jogos oficiais) pelo Real Madrid e, neste pouco mais de um ano e meio como madridista vai ultrapassar 320 dias sem poder ser opção para o técnico Zinedine Zidane, que não escondeu sua preocupação ao comentar sobre a situação de seu camisa 7.

"Não vai estar em condições para estar conosco. São coisas que não sei como explicar. Espero que seja leve. Algo está acontecendo. Nunca se lesionou na carreira e isto é novo para ele. Devemos ter paciência e esperar", disse o francês.