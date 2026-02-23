Real Madrid x Benfica: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Real Madrid recebe o Benfica na quarta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela volta dos playoffs da Champions League 2025/26. A partida acontece no Santiago Bernabéu, em Madri, e possui transmissão ao vivo da HBO Max (confira a programação completa de futebol aqui).
A partida de ida, jogada no Estádio da Luz, em Lisboa, viu os visitantes levarem a melhor por 1 a 0, com um belo gol de Vinícius Júnior de fora da área. No entanto, o jogo ficou marcado por um caso de racismo sofrido pelo camisa 7 do Real Madrid, que foi atacado verbalmente por Gianluca Prestianni, meio-campista argentino do Benfica, logo após o gol. Kylian Mbappé foi o primeiro a defender Vini Jr. dentro de campo, e fez questão de denunciar para a imprensa, após o jogo, o que o Prestianni falou e enfatizar que medidas deveriam ser tomadas. O argentino, nesta segunda-feira (23), foi oficialmente suspenso pela Uefa do jogo de volta contra o Real Madrid.
A partida entre Real Madrid e Benfica, antes do triste acontecimento naquela noite em Lisboa, já possuía um clima quente por causa da última partida entre as duas equipes, válida pela rodada final da fase de liga da competição. O Benfica, que precisava ganhar e marcar ao menos quatro gols (por causa do saldo) para se classificar aos playoffs, fez o inimaginável ao, no último lance, balançar as redes após um cabeceio certeiro de seu goleiro, Anatoliy Trubin — que foi para a área adversária no desespero de garantir uma vaga na próxima fase. O jogo terminou 4 a 2 para os portugueses — fato que, por ironia do destino, deixou Real Madrid e Benfica frente a frente novamente nos playoffs. O vencedor do confronto irá avançar para as oitavas de final do torneio.
Prováveis escalações
Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio e Trent Alexander-Arnold; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler e Federico Valverde; Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa
Benfica: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo e Amar Dedic; Fredrik Aursnes e Leandro Barreiro; Andreas Schjeldrup, Rafa Silva e Sidny Lopes Cabral; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho
Desfalques
Real Madrid
Lesionados: Éder Militão, Dean Huijsen, Dani Ceballos e Jude Bellingham. Suspensos: Rodrygo.
Benfica
Dúvidas: João Veloso e Samuel Soares. Suspensos: Gianluca Prestianni.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, Madrid - Espanha