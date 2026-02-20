Goal.com
Joaquim Lira Viana

Como Kylian Mbappé mostrou ao mundo que "rivalidade" com Vinícius Júnior fica apenas dentro de campo na disputa pelo protagonismo do Real Madrid

Caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior deixou clara a posição de Kylian Mbappé, que fez críticas duras ao grave ocorrido na partida contra o Benfica, pela Liga dos Campeões

O jogo entre Real Madrid e Benfica, válido pelos playoffs de mata-mata da Liga dos Campeões, poderia ter ficado marcado por diversos acontecimentos. A importante vitória do Madrid, fora de casa, não foi um deles. Tampouco o lindo gol de Vini Jr., no qual ele driblou os defensores portugueses e mandou um chute magistral no ângulo direito do goleiro. O que gerou maior repercussão foi o que aconteceu após o gol, quando o camisa 7 merengue comemorou o belo chute dançando na frente da bandeirinha de escanteio, o que gerou grande alvoroço no Estádio da Luz. Vinícius recebeu cartão amarelo (sem justificativa plausível), e no reinício do jogo, com a bola parada no meio de campo, foi, novamente, vítima de racismo.

Gianluca Prestianni, meio-campista argentino do Benfica que estava parado perto de Vini, colocou a camisa na frente da boca e falou palavras que fizeram, automaticamente, o brasileiro ir correndo até o árbitro para delatar o crime cometido. O árbitro foi até a lateral e levantou os braços em forma de cruz: o protocolo anti-racismo havia sido ativado. Nesse meio tempo, Mbappé, que permaneceu próximo a Prestianni e ouviu o que ele disse, gritou, furioso, ao argentino: "Você é um racista! Você é um racista!".

A reação instantânea de Mbappé durante e após o acontecimento girou o mundo. Ele buscou ser entrevistado em diversas línguas para explicar o que ele havia escutado e para mundo compreender o crime que havia ocorrido naquela noite em Lisboa. E logo Mbappé, anteriormente pintado pela mídia como "egoísta" e "a causa dos problemas no vestiário do Paris Saint-Germain" anos antes, foi o maior defensor do seu colega Vinícius Júnior. 

O triste caso acentuou a parceria de Mbappé e Vinícius não só para marcar gols, como também na necessária luta contra o racismo.

    O relato de Mbappé

    Após a partida contra o Benfica, Mbappé foi entrevistado pela TNT Sports e afirmou: "Aconteceram muitas coisas [em campo], é preciso falar com calma porque as pessoas precisam entender bem o que aconteceu. Vini fez um gol, começou a dançar, e as pessoas ficaram bravas. Isso é normal no futebol, acontece e vai voltar a acontecer. Depois teve um pouquinho de tensão da equipe do Benfica com o Real Madrid, e isso pode acontecer, é Champions."

    "Depois o número 25 [Prestianni], não quero falar o nome dele porque ele não merece, começou a dizer palavras inaceitáveis. E depois meteu sua cara dentro da camisa para que as câmeras não captassem o que ele dizia e disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle", disse Mbappé.

    "A gente não queria voltar a jogar porque isso é inaceitável, não passa uma boa imagem a todas crianças que nos assistem. Isso é Champions League, uma competição que todos os jovens querem jogar. Temos que dar bom exemplo, não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, Vini não é perfeito. Todos os jogadores que estavam em campo, mas algumas coisas não podemos aceitar. Quero deixar as coisas claras: não quero generalizar, estou falando desse jogador", continuou.

    "Já estive várias vezes em Portugal, nunca passei por isso. Tenho amigos e companheiros (portugueses) e nunca tive problema. Seria um erro falar mal do Benfica, de Portugal ou dos torcedores. Foi um jogador que, para mim, não merece jogar uma competição como a Champions, a maior competição de todas", finalizou Mbappé.

    Ainda depois do jogo, o francês publicou em sua conta no Twitter a frase: "Dance, Vini, e por favor nunca pare. Eles nunca vão nos dizer o que temos que fazer ou o que não". 

    Rivalidade?

    Quando Mbappé chegou ao Real Madrid, Vinícius Júnior tinha acabado de sair da sua temporada de "melhor do mundo", conquistando o prêmio The Best, ficando em segundo lugar na Bola de Ouro e ganhando a Liga dos Campeões para o clube espanhol, sendo a segunda em sua carreira. O brasileiro era o protagonista daquela equipe, teve sua melhor temporada até então e parecia que só melhoraria dali em diante.

    A partir do momento em que o francês se apresentou no clube, no entanto, o clima interno mudou. Como uma das maiores estrelas do mundo, estava claro que ele exerceria uma função de protagonismo na equipe. Não estava esperado, porém, que essa mudança afetaria tão negativamente o ambiente dos Merengues. O resultado foi uma temporada de 2024/25 sem títulos, e Carlo Ancelotti, até então porto-seguro do camisa 7 no time merengue, foi buscar novos ares. Individualmente, porém, os números da "dupla" foram positivos: 22 gols e 16 assistências para o atacante brasileiro, 44 gols e cinco assistências para o francês.

    Embora haja uma "disputa silenciosa" pelo protagonismo no time madrilenho, e que isso mexe com os egos dos jogadores, o astro francês mostrou, a partir das suas atitudes no jogo do Benfica, que isso é menos importante do que a luta contra a igualdade racial. Ainda tem o fato de que esta "rivalidade" entre o camisa 10 e o brasileiro é diferente daquela construída com Neymar, que culminou em uma destituição problemática do Paris Saint-Germain das "superestrelas".

    É nítida a boa relação pessoal entre Vini e Mbappé, e nesta segunda temporada jogando juntos parece que estão se entendendo mais dentro de campo. Para critério de comparação, tanto o brasileiro quanto o francês possuem números parecidos aos da temporada passada, porém com menos jogos disputados. Mbappé, o principal finalizador do time, tem 38 gols em 32 jogos; já o camisa 7, que se especializou em servir aos companheiros, tem nove assistências e é o principal "garçom" da equipe na temporada.

    O jogo da volta

    A afirmação pública de que Mbappé está do lado de Vinícius para o que der e vier foi positiva para sua imagem individual e para a do clube, e certamente pode fortalecer o elo da dupla. A partida no Santiago Bernabéu contra o Benfica, que será jogada no dia 25/2, terá todos os holofotes virados para si antes, durante e depois da bola rolar. 

    Com apenas 1 a 0 de vantagem, o jogo da volta em casa e a situação de Prestianni sem uma interferência formal da Uefa, uma coisa é certa: Vini Jr., Mbappé e todo o time do Real Madrid vão entrar em campo com fogo nos olhos.

