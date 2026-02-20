Como Kylian Mbappé mostrou ao mundo que "rivalidade" com Vinícius Júnior fica apenas dentro de campo na disputa pelo protagonismo do Real Madrid

O jogo entre Real Madrid e Benfica, válido pelos playoffs de mata-mata da Liga dos Campeões, poderia ter ficado marcado por diversos acontecimentos. A importante vitória do Madrid, fora de casa, não foi um deles. Tampouco o lindo gol de Vini Jr., no qual ele driblou os defensores portugueses e mandou um chute magistral no ângulo direito do goleiro. O que gerou maior repercussão foi o que aconteceu após o gol, quando o camisa 7 merengue comemorou o belo chute dançando na frente da bandeirinha de escanteio, o que gerou grande alvoroço no Estádio da Luz. Vinícius recebeu cartão amarelo (sem justificativa plausível), e no reinício do jogo, com a bola parada no meio de campo, foi, novamente, vítima de racismo.
Gianluca Prestianni, meio-campista argentino do Benfica que estava parado perto de Vini, colocou a camisa na frente da boca e falou palavras que fizeram, automaticamente, o brasileiro ir correndo até o árbitro para delatar o crime cometido. O árbitro foi até a lateral e levantou os braços em forma de cruz: o protocolo anti-racismo havia sido ativado. Nesse meio tempo, Mbappé, que permaneceu próximo a Prestianni e ouviu o que ele disse, gritou, furioso, ao argentino: "Você é um racista! Você é um racista!".
A reação instantânea de Mbappé durante e após o acontecimento girou o mundo. Ele buscou ser entrevistado em diversas línguas para explicar o que ele havia escutado e para mundo compreender o crime que havia ocorrido naquela noite em Lisboa. E logo Mbappé, anteriormente pintado pela mídia como "egoísta" e "a causa dos problemas no vestiário do Paris Saint-Germain" anos antes, foi o maior defensor do seu colega Vinícius Júnior.
O triste caso acentuou a parceria de Mbappé e Vinícius não só para marcar gols, como também na necessária luta contra o racismo.
