Real Madrid x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Rei

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), no Santiago Bernabéu; veja como acompanhar na TV e na internet

Mais um El Clasico! Real Madrid e Barcelona entram em campo na tarde desta quinta-feira (2), no Santigo Bernabéu, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Real Madrid entra em campo querendo voltar a mostrar a sua força no clássico. Para o duelo, o técnico Carlo Ancelotti segue sem poder contar com Mendy e Alaba. Por outro lado, Rodrygo e Tchouameni estão recuperados. Os Merengues vêm de empate contra o Atlético no fim de semana.

Já o Barcelona vai para o duelo sem poder contar com Lewandowski, Dembélé e Pedri, enquanto Ansu Fati é dúvida. Desta forma, Torres, Raphinha e Gavi devem formar o trio ofensivo. O Barça perdeu no espanhol no último jogo, porém continua isolado na liderança.

Clique aqui e confira o retrospecto do El Clasico.

Prováveis escalações

Escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Roberto; Raphinha, Torres, Gavi.

Desfalques

Real Madrid

Getty Images

Alaba e Mendy estão no departamento médico.

Barcelona

Lewandowski, Ousmane Dembele e Pedri estão lesionados.

Quando é?