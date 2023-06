Real Madrid x Athletic Bilbao ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo o segundo lugar, o Real Madrid recebe o Athletic Bilbao na tarde deste domingo (4), às 13h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela última rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com 77 pontos, o Real Madrid entra em campo buscando uma vitória para finalizar o Espanhol na segunda colocação. Os Merengues tem todo o elenco disponível para o duelo.

Do outro lado, o Athletic Bilbao está na sétima posição, com 50 pontos, e também precisa ganhar para assegurar a sua classificação para a Europa Conference League.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois, Vázquez, Militão, Rudiger, Nacho, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo e Benzema.

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Marcos, Lekue, Paredes, Berchiche, Zarraha, Vesga, Sancet, Williams, Williams e Guruzeta.

Desfalques

Real Madrid

Sem desfalques confirmados.

Athletic Bilbao

Morcillo, Álvarez e García estão lesionados..

Quando é?