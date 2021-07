Mbappé decide não renovar e aumenta dor de cabeça do PSG

Atacante ainda tem um ano de contrato em Paris, mas pode sair de graça em breve

O contrato de Kylian Mbappé com o PSG é válido até junho de 2022, mas há algum tempo havia uma expectativa pela renovação ou não do vínculo. Sempre que perguntado, o atacante francês se esquivava das perguntas e chegou a afirmar que iria se decidir apenas após a Euro 2020. O torneio europeu acabou de forma melancólica para o astro e agora o PSG parece estar em apuros.

Após a eliminação para a Suíça na última segunda-feira, quando Mbappé foi vilão pelo pênalti perdido e muito questionado pela atuação ruim, o atacante, em tese, negociaria com o PSG. No entanto, o L'Equipe informa que Mbappé já disse para pessoas do clube de Paris que ele não renovará seu contrato.

Mbappé seguirá no clube nesta temporada de 2021/22, mas ficará livre já em janeiro do próximo ano para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Há algumas semanas, o presidente Nasser Al-Khelaifi chegou a dizer que o atacante nunca sairia do clube.

"Vou deixar claro, Kylian vai ficar com o PSG. Nunca vamos vendê-lo e ele nunca vai sair de graça. Nunca dou detalhes à mídia sobre negociações em andamento. Tudo o que posso dizer é que está progredindo bem. Espero que encontremos um terreno comum. É Paris, é o país dele", garantiu Al-Khelaifi ao L'Equipe.

Seria uma perda imensa ver Mbappé deixar o clube de graça. O PSG investiu 180 milhões de euros para contratá-lo junto ao Mônaco. A questão vai além do dinheiro em si, mas já é claro que o francês é o futuro do futebol e perdê-lo seria um impacto gigante no projeto.

Em abril, Mbappé já deu pistas de que poderia deixar o PSG em breve. Irritado com as críticas e boatos, disse que "cansa jogar no futebol francês e defender a seleção", apontando que seria mais fácil para os jogadores da seleção francesa que atuam no exterior lidar com as cobranças excessivas. A eliminação na Euro 2020 pode ter sido a gota d'água.